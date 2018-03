Situație incredibilă! Medicamentele s-ar putea ieftini, însă consecințele ar putea fi grave: Ce anunță producătorii

Medicamentele s-ar putea ieftini din nou. Vestea este una minunată pentru paciență, însă acest lucru ar putea face ca din farmacii să dispară 120 de tratamente ieftine.

Producătorii ameninţă că nu le vor mai face, pentru că nu îşi vor acoperi costurile. Iar pentru 24 dintre acestea nici nu există alternativă. Viitorul ordin care stabileste preţul medicamentelor a fost dezbătut, ieri, la Ministerul Sănătăţii. Producătorii spun că o scădere de 35%, aşa cum este prevăzută în proiect, ar fi uriaşă.

Citește și: ANAF vrea noi SCHIMBĂRI: Cu ce PROMISIUNI vine preşedintele Fiscului pentru firme, dar şi pentru românii de rând

"Am inițiat dezbaterea pentru a ajunge la o concluzie, totul pentru spre binele pacientului, am avut crize, discontinuități în aprovizionări, vrem să facem lucrurile astfel să nu mai avem astfel de probleme. La imunoglobulină am propus noi modificări, ordinul spune foarte clar vrem să facem prețuri la imunoglobulină ca și la vaccinuri, nu dorim să mai avem discontinuități”, spune Sorina Pintea, ministrul Sănătăţii, potrivit Digi24.ro.

"Nu trebuie uitat faptul că medicamentele sunt la preţ minim european, ori coborârea preţului cu 35% la care se adaugă o taxa clawback cu 20% și eroziunea dată de curs valutar și inflație, practic ajungem la o situație în care o bună parte a medicamentelor care sunt comercializate în România să nu mai fie sustenabilă din punct de vedere economic, producătorii să fie obligați să le retragă de pe piață. Vorbim despre aproximativ 120 de medicamente”, afirmă Dan Zaharescu, Director Executiv Asociaţia Română a Producătorilor Internaţionali de Medicamente.