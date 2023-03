Situație incredibilă la Avdiivka, noua țintă a rușilor: ce se întâmplă acum în micul oraș

“Din nefericire, încă sunt copii în oraş. Există părinţi iresponsabili care îşi ascund copiii şi nu vor să părăsească oraşul”, a spus Barabash, informează News.ro.

Avdiivka se află la doar zece kilometri de Doneţk-ul ocupat şi a fost în prima linie a războiului din Donbas încă din 2014.

În total, în oraş locuiesc în prezent aproximativ 2.000 de civili. Oraşul nu are resurse de apă şi electricitate şi este bombardat în mod constant de ruşi.

La 22 martie, doi civili au fost ucişi în Avdiivka, în urma unui atac al ruşilor.

Înainte de 2014, în Avdiivka locuiau 32.000 de oameni.

