SJU Sfântu Gheorghe sistează intervenţiile chirugicale care suferă amânare, din cauza creşterii numărului cazurilor de COVID-19

Conducerea Spitalului Judeţean de Urgenţă din Sfântu Gheorghe a luat decizia de a sista intervenţiile chirurgicale pentru bolnavii cronici care suferă amânare până la finele acestei luni, din cauza creşterii numărului cazurilor de COVID-19, inclusiv în rândul personalului medical din cadrul instituţiei.

Managerul spitalului, Andras Nagy Robert, a declarat miercuri că în următoarele trei săptămâni vor fi făcute doar operaţiile urgente, potrivit Agerpres.

" Am luat decizia ca începând de luni să nu mai internăm până la sfârşitul lunii februarie, să sistăm intervenţiile chirurgicale pentru bolnavii cronici. Accentuez, este vorba despre aceste două-trei săptămâni până la sfârşitul lunii februarie. Aşa vedem că curba infecţiilor până atunci o să se normalizeze, o să fie pe curbă descendentă (...) O altă problemă care pune multă presiune asupra spitalului este că şi în rândul personalului medical sunt cazuri în izolare, în carantină, din cauză că, de exemplu, copilul este pozitiv, a intrat în contact direct cu o persoană care era pozitivă, sau chiar şi infectări, teste pozitive în rândul personalului (...) Vorbim de peste 50 de persoane, ceea ce este o cifră importantă. De aceea trebuie să reducem din volumul de activitate, pentru că trebuie să redirijăm personalul în zonele vitale, în acele activităţi vitale care trebuie să continue, trebuie să meargă în continuare liniile de gărzi, intervenţiile de urgenţă, zona de COVID, de Terapie Intensivă, Cardiologia (...) Cifra este mare raportat la faptul că întotdeauna am fost în deficit de personal şi de aceea este şi o presiune, dar o să facem faţă. Am încredere în noi, am încredere în colegii mei că ne vom descurca şi în perioada următoare. O să strângem din dinţi şi vom fi pe baricade în continuare" , a afirmat Andras Nagy Robert.

Acesta a ţinut să sublinieze că niciun pacient care va avea nevoie de intervenţii de urgenţă nu va fi refuzat.

" Intervenţiile care vor fi sistate sunt colecistite, herniile, spre exemplu. În continuare rămân valabile intervenţiile chirurgicale pentru pacienţii oncologici, intervenţiile de urgenţă, acele intervenţii care nu pot fi amânate sau dacă sunt amânate atunci ulterior pot apărea complicaţii, acele intervenţii se fac. O să fie un triaj în rândul pacienţilor făcut de medicii specialişti. În orice caz, cine are nevoie de o intervenţie medicală fundamentată pe considerente medicale, înţelegând că este o urgenţă, nu va fi nimeni refuzat. Dacă mă refer la ortopedie, atunci operaţiile de proteză, operaţiile de proteză de şold, de genunchi, acestea vor fi amânate. Este şi pentru siguranţa pacientului şi, pe de altă parte, şi pentru siguranţa personalului, respectiv suprasolicitarea personalului în multe situaţii" , a spus managerul spitalului.

El a făcut, totodată, un apel către populaţie să respecte măsurile de protecţie privind limitarea răspândirii noului coronavirus, pentru a nu se pune presiune suplimentară pe spital.