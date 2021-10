Slusari: Schema cu Arena Națională trece într-o altă fază periculoasă

Schema cu Arena Națională ar trece într-o fază periculoasă, susține Alexandru Slusari, care mai spune că partea turcă refuză, de la 1 noiembrie, să suporte cheltuielile pentru paza și întreținerea clădirii.

Printr-o scrisoare, compania turcă ar motiva acest lucru prin faptul că toate defectele au fost înlăturate, transmite Știri.md.

"Schema obscură cu Arena Națională trece în altă faza periculoasă. Tot mai mult se extinde conflictul între stat și compania care a construit obiectul.

Totodată, din informația mea, administrația SRL Arena Națională nu are nicio posibilitate de a gestiona în continuare obiectul, care nu poate fi dat în exploatare. Căile de acces așa și nu au fost construite. Întreprinderea nu are bani pentru salarii, servicii comunale, pază etc. Nici sistemul de stingere a incendiilor nu există la obiect. Evident că la moment nu pot fi organizate evenimente sportive sau culturale. Situația devine critică", susține Slusari.

Într-o postare pe Facebook, Slusari este de opinia că autorii schemei din start cunoșteau că proiectul Arena Națională este unu nerentabil și cu certitudine va eșua.

"Cel puțin acest scenariu a fost unul de bază. Vă amintesc că studiul de fezabilitate a fost elaborat în mare pripă de un ONG. Mai apoi Plahotniuc și Candu cu viteza luminii au pornit procesul, iar Dodon, Filip, Gaburici, Armașu și Babuc au primit indicații să semneze toate actele normative și contracte.

Miza grupării lui Plahotniuc sunt acele 59 ha de terenuri, care fără nicio justificare au fost ancorate la cele 10 ha, pe care a fost construită Arena. Vă amintesc că toate 69 ha sunt la moment gajate la compania turcă, care are dreptul să le regajeze. Ideea era că mai devreme sau mai târziu apar divergențe majore între compania SUMMA și statul Republica Moldova.

Fie în procesul de dare în exploatare, fie la achitarea lucrărilor de construcție, după ce va fi evident că construirea obiectului este o greșeală. Și atunci toate hectarele gajate pot trece în proprietatea companiei sau companiilor din Turcia. Vă mai amintiți de profesorii turci și de faptul, unde se află acum Plahotniuc, și cred eu că puzzle este gata", mai spune Slusari.

Politicianul menționează că actualmente clădirea nu poate fi utilizată după destinație, însă poate fi distrusă din cauza lipsei finanțării pentru cheltuielile curente.

"Plus 69 ha, aflate în gaj. Plus încă peste 31 milioane euro, care urmează să fie achitate companiei turce din bugetul de stat pentru aventură lui Plahotniuc. Dar Procuratura noastră cea Generală zice că nu poate calcula prejudiciul adus statului și nu are niciun bănuit", conchide Slusari.

Ar putea fi o imagine cu text care spune „SAM INVESTMENT COMPANY S.R.L. octombrie2021 No. 122 Culturii Republicii Moldova Ministerul Economiei Infrastructurii Ministerul Dezvoltării Regionale Copia Ministerul Finanțelor Subiect: Referință: no.01/PPP/AN/18 Publice Calancea, Administrator Ar putea fi o imagine cu text care spune „primirii, pentru unăvoinÈ›a noastră. perioadă temporară, operational expenses after menționat scrisoarea receipt, atempora time, perioada cheltuieli of the cheltuielile fost 110 continue (during coveredb cubunăvoința continua acoperim operaționale până 1Noiembrie Private Partner. would legate Toatedrepturile Private cover any related (according the Decision No.285 of recomandăm insistență securitate, întreÈ›inere regarding repartizați these assign any partner menționat related f Government complex calificate această implică protection therefore, chage the ssue Atilla Sanci Administrator IESTAN> Atilla Şanci Administrator”