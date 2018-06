Soția lui Ovidiu Tender, dezvăluiri despre Alina Bica:Cadouri de mii de euro, întâlniri cu ambasadori și influențarea procesului

Nicoleta Tender, soția omului de afaceri Ovidiu Tender, a fost audiată, marți, ca martor, în dosarul în care fosta șefă a DIICOT este cercetată alături de Adriean Videanu. Nicoleta Tender le-a vorbit judecătorilor despre relația pe care a dezvoltat-o cu fosta șefă a DIICOT, menționând că în mai multe rânduri i-a făcut acesteia cadou o statuie de bronz, un ceas Rolex și o geantă Louis Vuitton.

"În prezența avocatei Laura Vicol, care la acel moment nu mai era avocata soțului meu, Alina Bica mi-a zis că ea nu are nicio vină pentru acest dosar, referindu-se la dosarul soțului meu, spunând că a fost fabricat de SRI de la acea vreme și că știe că a fost trimis în judecată fără să încalce nicio lege și nicio normă. Mi-am dat seama când Alina Bica a ridicat excepția de neconstituționaliate privind abuzul in serviciu ca dumneaei a stiut de la inceput ca l-a trimis in judecată pe sotul meu incalcand Conventia Natiunilor Unite impotriva Coruptiei, votata in 2003, invocata in exceptia de neconstitutionalitate chiar de Alina Bica", le-a spus Nicoleta Tender judecătorilor.

Soția omului de afaceri susține că după 2009 a avut o relație apropiată cu Alina Bica: "Am inceput sa ne vedem destul de des, dupa 2009. Mergeam la acelasi salon de infrumusetare care apartinea dnei avocat Laura Vicol. In aceasta perioada de timp am cunoscut-o si pe Alinei Bica, Anca, care a avut o problema medicalaiar eu am intervenit la medicul care ma trata si pe mine, ginecolog".

Nicoleta Tender susține că în perioada 2011-2013 a mers la Făgăraș, la părinții Alinei Bica, de cinci ori, precizând că i-a făcut acesteia mai multe cadouri.

"În ziua în care a fost numită secretar de stat, i-am făcut cadou o statuie din bronz care reprezenta justitia. Nu mi-a cerut, a fost proprie initiativa. Aveam eu un Rolex la mana si i-a placut foarte tare,iar cand am mers la Paris i-am luat unul identic. Ulteror am vazut ca îl purta sora ei. Cred ca a costat in jur de 7000- 8000 euro. I-am facut cadou și o poseta Louis Vuitton in valoare de aproximativ 2000 euro. I le dadeam asa, nu cu ocazie. Nu mi-a cerut. Daca mi a zis ca i place ceasul meu am considerat ca isi doreste un ceas ca al meu. In acea perioada, dosarul Carom era in instanta", a spus martorul.

Soția omului de afaceri susține că Alina Bica îi vizita, de regulă, sâmbăta, la sediul firmei soților Tender, iar în virtutea relațiilor bune pe care le-au dezvoltat, cei doi au prezentat-o pe șefa DIICOT ambasadorilor Olandei și Israelului.

"Alina Bica s-a apropiat mai mult de noi datorita relatiilor pe care sotul meu le avea, inclusiv cu ambasadori", le-a spus judecatorilor sotia lui Tender.

De asemenea, Nicoleta Tender a precizat ca Alina Bica i-a spus ca o sa vorbeasca cu procurorul de sedinta si cu judecatorul pentru rezolvarea dosarului CAROM.