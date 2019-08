Societăţile de service auto trag semnalul de alarmă; City Insurance e pe butuci iar ASF nu face nimic

Asociaţia Societăţilor de Service Auto Independente (ASSAI) susţine că City Insurance este în mare dificultate financiară, în ciuda declaraţiilor Autorităţii de Supraveghere Financiară privind solvabilitatea companiei, iar cifrele prezentate de societate "ar trebui să provoace insomnii oricărei persoane cu minima responsabilitate din Consiliul ASF", susţin reprezentanţii organizaţiei, anunţă AGERPRES.

Potrivit datelor ASSAI, dintr-un număr de 951.157 poliţe RCA/lună cât emite întreaga piaţă de asigurări din România, 523.000 de poliţe RCA/luna sunt emise de către City Insurance.'City Insurance a anunţat că a achitat anul acesta un număr de 93.761 dosare de dauna. Despre cele peste 30.000 de dosare de daună deschise tot în acest an şi neachitate nu sulfă o vorbă nici City Insurance şi nici iresponsabila Autoritate de Supraveghere Financiară. Dauna medie rezultată din cifrele comunicate de către City Insurance este de 1.525 euro. Este o daună fantezistă în condiţiile în care City Insurance are peste un număr de peste 130.000 de capete tractor asigurate RCA dintr-un total de 190.000 de astfel de autovehicule înmatriculate la nivel naţional. Dauna medie pentru acest tip de vehicule depăşeşte 4.000 de euro, iar frecvenţa accidentelor este dublă faţă de autoturisme', se precizează în comunicatul ASSAI.

De asemenea, ASSAI menţionează că City Insurance poate obţine o dauna medie de 1.525 de euro doar în condiţiile efectuării unei despăgubiri parţiale, situaţie care confirmă "modul abuziv şi ilegal de despăgubire a firmei de asigurări către unităţile reparatoare", acesta fiind şi modelul practicat de Astra Asigurări.



'Suntem consternaţi de ipocrizia şi totala lipsă de responsabilitate a Autorităţii de Supraveghere Financiară care refuză să recunoască faptul că societatea City Insurance are probleme serioase atât în onorarea obligaţiilor de despăgubire, cât şi din punct de vedere a solvabilităţii', se arată în document.



Organizaţia precizează că, în urma cu 4 ani, Astra Asigurări intra în faliment în condiţiile în care fostul preşedinte, Mişu Negriţoiu, dădea tuturor asigurări până în ultimul moment că societatea nu are probleme financiare. În prezent, Leonardo Badea procedează în mod identic şi dă tuturor asigurări că City Insurance este solvabilă şi dacă cumva vor apărea probleme, "ASF va interveni cu "profesionalism şi promptitudine şi va rezolva problema", iar peste o lună, acesta pleacă viceguvernator la BNR.



'Domnule Leonardo Badea, nu vă mai credem! De 2 ani de când aţi preluat mandatul, ne-aţi făcut să ne pierdem iremediabil încrederea în cuvântul dumneavoastră! Ne-am săturat de promisiuni neonorate privind disciplinarea pieţei de asigurări. Aşa cum bine ştiţi, dar refuzaţi să recunoaşteţi public, sub mandatul dumneavoastră situaţia pieţei de asigurări a degenerat teribil, iar eu v-am atras personal atenţia în nenumărate rânduri că firmele de asigurări îşi bat efectiv joc de păgubiţii RCA sub preşedinţia dumneavoastră la Autoritatea de Supraveghere Financiară. Această situaţie este confirmată şi de numărul de reclamaţii care a explodat în anul 2019, crescând cu peste 300% faţă de anul anterior, dar pe care dumneavoastră o ignoraţi şi o ascundeţi publicului, ca sa nu vă pericliteze ascensiunea spre BNR. Faptul că ASF-ul anunţă triumfalist că societatea City Insurance este în parametri normali, deşi dumneavoastră cunoaşteţi adevărul, ne ridică mari semne de întrebare privind viitorul mandat pe care speraţi să îl ocupaţi în conducerea BNR', a declarat Dan Barbu, preşedinte ASSAI.

ASSAI recomandă tuturor unităţilor reparatoare să preia cu mare prudenţă comunicatele triumfaliste ale ASF-ului, să nu uite cum s-a comportat această instituţie şi pe vremea falimentelor Astra şi Carpatica şi să îşi reducă expunerea reparaţiilor pe societatea City Insurance, societatea de asigurări înregistrând sume importante neachitate atât în România, cât şi în plan extern.



Organizaţia adresează 6 întrebări publice către consiliul ASF, care au directă legatură cu situaţia societăţii City Insurance pe care, în opinia acesteia, o protejează: ASF să facă public numărul dosarelor de daună înregistrate de City Insurance pentru daune externe în ultimele 12 luni; ASF să facă public numărul şi procentul dosarelor de daună achitate integral de City Insurance pentru daune externe în ultimele 12 luni; ASF să facă publică valoarea dosarelor de daună neachitate de City Insurance pentru daune externe în ultimele 12 luni; ASF să facă publică valoarea rezervelor de daună constituite de către City Insurance pentru dosarele de daună achitate de către societate către BAAR, în cursul ultimelor 12 luni.



ASSAI precizează că doreşte să ştie dacă aceste rezerve de daună au fost corect şi legal constituite. De asemenea, organizaţia cere ASF să facă publica valoarea rezervelor de dauna constituite de către City Insurance pentru daunele externe neachitate în ultimele 12 luni. Conform ASSAI, dauna externă este de aproximativ 4000 de euro, iar valoarea rezervei de daună trebuie să fie constituită la acest nivel pentru fiecare dosar de daună în parte.



Totodată, asociaţia se întreabă dacă nu cumva faptul că ASF 'se antepronunţă privind solvabilitatea societăţii City Insurance în timp ce o echipă a ASF-ului se află în plin control la această societate, poate fi considerata o 'direcţie' dată echipei de control subordonată conducerii ASF'.



ASSAI menţionează că în situaţia în care ASF nu va transmite public prin comunicat de presă toate informaţiile cerute clare, detaliate, la obiect şi nu amestecate, până la data de 03 septembrie 2019, asociaţia va transmite un nou material de presă 'deosebit de interesant'.



'Anunţăm public faptul ca am contractat o reputată casă de avocatură care lucrează deja la redactarea unor plângeri penale împotriva unor persoane pe care le considerăm responsabile pentru neglijenţă şi abuz în serviciu din cadrul ASF', a precizat Dan Barbu, preşedinte ASSAI.



Societatea de Asigurare Reasigurare City Insurance a anunţat miercuri că plătit în primele şapte luni daune totale de 143 de milioane de euro, echivalentul a 681 milioane de lei, corespunzător unui număr de 93.761 de dosare.



În perioada 1 ianuarie - 31 iulie 2019, City Insurance a raportat prime brute subscrise în valoare de 239 de milioane de euro, echivalentul a 1,132 miliarde de lei, iar numărul poliţelor emise s-a ridicat la 4,07 milioane.



Datele oferite de companie vin ca reacţie în urma unor articole apărute în presă cu privire la o cerere de intrare în faliment a asigurătorului depusă în instanţă de Grupul de firme AutoCar pentru datorii restante de peste un milion de lei.



Grupul AutoCar, format din trei firme care administrează unităţi service, a anunţat luni că cere falimentul City Insurance şi a notificat Autoritatea de Supraveghere Financiară cu privire la cererea de faliment a societăţii, dar instituţia susţine că asigurătorul este stabil din punct de vedere al indicatorilor de solvabilitate.



'Grupul de firme AutoCar, format din trei firme care administrează unităţi service, a notificat Autoritatea de Supraveghere Financiară cu privire la cererea de faliment a societăţii de asigurări City Insurance şi a înaintat instanţelor de judecată solicitarea privind cea mai mare firmă de asigurări din România. City Insurance, cea mai mare firmă de asigurări din România, are datorii restante de peste un milion de lei (circa 1, 1 milioane lei, conform documentelor oficiale) către grupul AutoCar. În consecinţă, Autocar, Autocar and Trucks şi Standocolor au solicitat, atât Autorităţii de Supraveghere Financiară (ASF), cât şi instanţelor de judecată, falimentul City Insurance', se spune într-un comunicat al grupului.



Conform documentului, societatea de asigurări se află în incapacitatea de plată a acestor datorii, care sunt mai vechi de 120 de zile, iar suma de plată pe care City Insurance o are, actualizată cu dobânzile şi penalizările legale, depăşeşte 3 milioane de lei.



'Este cel puţin bizar să asistăm doar după câţiva ani la o reeditare a falimentului Astra, dar de data aceasta cu consecinţe mult mai mari pentru întreaga piaţă. Societatea City Insurance deţine în prezent peste 45% din piaţa RCA, iar societăţile Astra şi Carpatica nu depăşeau împreună 33% cota de piaţă RCA în momentul falimentului. Consiliul Concurenţei trebuie să se autosesizeze de urgenţă, societatea de asigurări având în prezent o cota de piaţă care reprezint fără doar şi poate un mare risc sistemic', potrivit Autocar.



În schimb, ASF susţine că asigurătorul este stabil din punct de vedere al indicatorilor de solvabilitate.



'Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) supraveghează îndeaproape societăţile de asigurare autorizate. În cazul în care sunt constatate disfuncţionalităţi în ceea ce priveşte activitatea acestora sau respectarea cerinţelor de capital, ASF dispune măsurile prevăzute de legislaţia în vigoare, cum de altfel a şi făcut recent. Compania City Insurance este stabilă din punct de vedere al indicatorilor de solvabilitate', se arată într-un răspuns oferit AGERPRES.