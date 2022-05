Societe Generale a majorat provizioanele pentru credite neperformante din cauza războiului din Ucraina

În primul trimestru al acestui an, profitul net al Societe Generale a crescut cu 3,4% până la 842 de milioane de euro, în timp ce veniturile au înregistrat o creştere peste aşteptări de 16,6%, graţie operaţiunilor bancare internaţionale, veniturilor din operaţiunile de retail banking din Franţa şi rezultatelor diviziilor de investment banking.În paralel, Societe Generale a anunţat joi că se aşteaptă ca provizioanele pentru credite neperformante să ajungă la 30-35 puncte de bază, sau 1,7 -1,9 miliarde de euro pentru întregul an 2022, faţă de mai puţin de 30 de puncte de bază conform estimărilor iniţialeÎn plus, Societe Generale a precizat că decizia de a ieşi de pe piaţa din Rusia îi va afecta un indicator cheie al capitalului, după ce va fi finalizată. Potrivit băncii franceze, ieşirea de pe piaţa din Rusia îi va provoca o lovitură financiară de aproximativ 3,1 miliarde de euro, iar indicatorul de capital Tier 1 va fi redus cu aproximativ 20 de puncte de bază.Societe Generale a convenit luna trecută să îşi vândă divizia din Rusia, Rosbank, către miliardarul Vladimir Potanin, devenind prima mare bancă occidentală care a anunţat ieşirea de pe piaţa din Rusia după invadarea Ucrainei.În România, BRD - Groupe Societe Generale operează o reţea de 525 de unităţi. BRD ocupă o poziţie importantă pe piaţa românească a cardurilor, cu aproximativ 2,3 milioane de unităţi, şi o reţea de acceptare de peste 31.000 POS şi aproape 1.400 ATM-uri. Activele totale ale băncii erau, la finalul lunii septembrie 2021, de 66,6 miliarde de lei.