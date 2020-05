Societe Generale se aşteaptă la provizioane de până la cinci miliarde de euro în acest an

Grupul bancar francez Societe Generale se aşteaptă ca în acest an să constituie provizioane pentru pierderile generate de creditele neperformante în valoare de 3,5 până la 5 miliarde de euro, din cauza crizei coronavirusului, a declarat directorul general Frederic Oudea într-un interviu publicat sâmbătă în cotidianul francez Les Echos, preluat de Reuters.

În pofida măsurilor guvernamentale, nu există nicio îndoială că băncile se vor confrunta cu o creştere a costului riscului şi deci a pierderilor din credite, "chiar dacă va trebui să aşteptăm, cel puţin până la finele celui de al doilea trimestru, pentru a vedea mai clar", a apreciat Frederic Oudea."Ne aşteptăm la provizioane cuprinse între 3,5 şi 5 miliarde de euro în acest an, în funcţie de diverse scenarii. Aceasta ar corespunde unui cost al riscului de 70 până la 100 de puncte de bază. În 2009, acest cost era de 117 puncte de bază " a spus Frederic Oudea. "Evident, rezultatele vor fi afectate în termeni de venituri şi de costul riscului, însă dispunem de rezervele necesare pentru a face faţă. Impactul va depinde de efectele măsurilor de sprijin guvernamentale şi de ritmul în care se va face revenirea la viaţa normală" a adăugat directorul Societe Generale.Frederic Oudea a mai spus că criza declanşată de pandemia de coronavirus este "de departe, cea mai gravă criză cu care am avut de a face" dar a adăugat însă că "sectorul bancar intră în această criză cu un profil radical diferit comparativ cu criza financiară din 2008-2009". "Atunci, procentul fondurilor proprii ale băncilor se situa, în medie, între 6 şi 7%. Astăzi este de două ori mai ridicat" a spus Oudea. "În criza precedentă, băncile erau problema, în prezent ele joacă un rol de motor şi participă la găsirea unei soluţii" a adăugat directorul Societe Generale.Grupul Societe Generale, unul dintre cele mai mari grupuri europene de servicii financiare, are 154.000 de angajaţi şi 32 de milioane de clienţi în întreaga lume. În România, BRD-Groupe Societe Generale este cea de-a treia bancă după totalul activelor.