Societe Generale vrea să-şi vândă subsidiara de leasing din Europa de Nord

Societe Generale, al treilea grup bancar francez, a scos la vânzare subsidiara de leasing din Europa de Nord, SG Finans, ca parte a planului de a renunţa la activele care nu sunt de bază şi de a-şi menţine un nivel ridicat al indicelui de adecvare a capitalului, au declarat pentru Reuters surse care au dorit să-şi păstreze anonimatul potrivit Agerpres

Investitorii şi analiştii urmăresc cu atenţie progresele înregistrate de SocGen în programul de vânzare a activelor care ar majora indicele de adecvare a capitalului cu 80-90 de puncte de bază.SG Finans se concentrează pe soluţii de finanţare a echipamentelor şi are 358 de angajaţi în Norvegia, Suedia şi Danemarca.Procesul de vânzare este condus de Bank of America, susţin sursele.Reprezentanţii SocGen şi Bank of America nu au dorit să comenteze informaţia.Activele SG Finans se situau la 38,3 miliarde de coroane norvegiene (4,19 miliarde de dolari) la finalul lui 2018. Profitul înainte de taxe a scăzut anul trecut la 738 de milioane de coroane norvegiene (80,34 milioane de dolari), de la 853 milioane de coroane norvegiene în 2017.SocGen, alături de alte bănci din Europa, încearcă să găsească mijloace de a face faţă efectelor ratelor negative ale dobânzilor, care afectează profiturile pe segmentul de retail, şi condiţiilor dificile de pe pieţe, care afectează profiturile la diviziile de investiţii bancare. De asemenea, grupul bancar francez încearcă să vândă unor fonduri de private equity un portofoliu de credite neperformante legat de întreprinderile mici şi mijlocii, susţin sursele.Societe Generale, unul dintre cele mai mari grupuri europene de servicii financiare, are 154.000 de angajaţi şi 32 de milioane de clienţi în întreaga lume. În România, BRD-Groupe Societe Generale este cea de-a treia bancă după totalul activelor.