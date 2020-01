Sofia Kenin a trăit periculos calificarea în finală: Am fost aproape să pierd ambele seturi

Sofia Kenin a declarat, după ce a învins-o pe Ashleigh Barty, cu scorul de 7-6(6), 7-5, avansând în finala Australian Open, că, deși a fost un meci foarte dificil, a avut tot timpul încredere că va câștiga, scrie Mediafax.

”Am avut încredere că pot câștiga deși am fost aproape să pierd ambele seturi. Am putut simți, îmi spuneam tot timpul că am încredere în mine și că, dacă pierd setul, voi reveni și voi avea credință. Am făcut o treabă bună. Nu am renunțat. Știam că este un meci dificil. Unele lucruri nu au ieșit. Barty a avut niște lovituri incredibile, dar nu am lăsat asta să mă oprească. M-am luptat, am dat tot ce am avut mai bun pe teren și am fost răsplătită pentru asta”, a declarat Sofia Kenin la conferința de presă.

În finala Australian Open, Sofia Kenin se va înfrunta cu Garbine Muguruza.