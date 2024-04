Solicitare de neîncredere respinsă în handbalul românesc! Președintele Potaissa Turda, Flaviu Sâsâeac, respins de Adunarea Generală

Preşedintele clubului Potaissa Turda, Flaviu Sâsâeac, a solicitat, vineri, Adunării Generale a Federaţiei Române de Handbal un vot de neîncredere împotriva preşedintelui Constantin Din, însă cererea sa nu a fost pusă pe ordinea de zi, fiind respinsă de membrii afiliaţi.

Membru în Consiliul de Administraţie al FRH, Sâsâeac a declarat că preşedintele Din dă dovadă de incompetenţă şi că nu a realizat nimic bun în cei doi ani de mandat, conform Agerpres.

"Eu am cerut un vot de neîncredere Adunării Generale pentru preşedinte pentru că nu s-a întâmplat nimic bun în ultimii doi ani. Am cerut un restart, dar din păcate lumea nu a avut curaj. S-au dat telefoane multe în ţară, li s-a impus politic... unii nu voiau să vină, dar au fost forţaţi. Au fost ameninţaţi că vor pierde multe dacă nu se vor prezenta ca să îl ţină pe domnul Din în continuare în postura în care este. Dar sper eu că lumea se va trezi şi peste doi ani vom reuşi să aducem pe cineva competent la FRH. Vom lupta în aceşti doi ani ca să ţinem în frâu ceea ce el distruge. Să vedem ce se întâmplă cu procesele pe rol care pun în pericol bugetul, mă refer la banii alocaţi de ANS. Sunt nişte elemente legale în discuţie şi ne temem pentru soarta handbalului românesc în următorii ani în mâinile acestui individ incompetent", a afirmat preşedintele clubului din Turda."Am văzut în această Adunare Generală lozincile veşnice propuse în ultimii doi ani de preşedintele Din, care arată în acest moment un nivel de credibilitate de 71 de voturi de la 157. E o prăbuşire considerabilă atâta timp cât doar 71 de membri au susţinut ca dumnealui să nu fie tras la răspundere. Dar cred că pe parcurs curajul oamenilor din handbal va fi mai mare. Sunt mulţi oameni care depind de federaţie şi probabil le-a fost teamă azi. În următorii doi ani lucrurile se vor schimba şi cu siguranţă va veni binemeritata schimbare în handbalul românesc", a adăugat el.Sâsâeac consideră că actuala conducere a FRH a distrus Liga de juniori 1 şi Divizia A."În momentul de faţă situaţia este tragică în handbalul românesc cu Din la conducerea federaţiei. Preşedintele dă dovadă de incompetenţă pe toate planurile, fraudare de proceduri, de regulamente, o sumedenie de promisiuni deşarte neîndeplinite. Mereu spune că va face pe viitor, se laudă cu elemente de calificare, doar că aceste calificări sunt datorate măririi de la 16 la 24 a numărului participantelor la competiţiile continentale şi mondiale. Din acest motiv ne-am calificat cu echipele naţionale, nu că ar fi făcut ceva competent. El însă a distrus Liga de juniori 1 şi Divizia A cu acest tineret penibil. Toată lumea aşteaptă să scape de acest campionat de tineret care a distrus handbalul românesc", a precizat el.Întrebat dacă preşedintele Constantin Din este mai slab sau mai bun decât precedentul şef al FRH, Alexandru Dedu, Sâsâeac a răspuns: "Eu nu am întâlnit încă un preşedinte mai slab decât domnul Din. Eu îl numesc preşedinte de conjunctură. Nu are abilităţi pentru acest post de anvergură. Nu este pentru handbal domnul Din. Încearcă, dar nu poate. Poate că e bine intenţionat în adâncul sufletului, deşi multe din interesele lui private sunt privilegiate, dar nu reuşeşte să convingă. Cel puţin pe mine nu. Acum doi ani a fost un vot împotriva preşedintelui de atunci, nu a fost un vot pro Din. S-a făcut ca în acel moment el să fie oportunistul de serviciu. Doar că a adus handbalul atât de jos încât ne vedem nevoiţi ca după doar doi ani să încercăm să aducem o schimbare în mai bine. Nu ne îndreptăm într-o direcţie bună, suntem în continuare pe locul 26 în Europa, lucru care spune multe".