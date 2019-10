Solidaritate fără precedent la FC Barcelona: Jucătorii au vrut să îl cumpere ei pe Neymar

Jucătorii echipei FC Barcelona ar fi fost dispuşi să-şi reevalueze contractele pentru a ajuta clubul să-l readucă pe Neymar de la Paris Saint-Germain în vară, a afirmat fundaşul Gerard Piqué, potrivit news.ro.

"Noi am propus preşedintelui să revizuim contractele pentru că ştiam că este o problemă cu fair-play-ul financiar. În loc să primim ce ni se datora în acest an, am fi putut transfera suma pentru al doilea, al treilea sau al patrulea an, doar ca Ney să revină", a declarat Piqque la Cadena Ser.

În vară, Neymar a fost protagonistul unei adevărate "telenovele", el dorindu-şi să plece de la PSG şi să revină la FC Barcelona, însă cele două cluburi nu s-au înţeles în acest sens.

"Noi i-am spus lui Neymar că trăieşte într-o colivie aurită", a mai spus Pique, referindu-se la fostul său coechipier care, la 27 de ani, are un salariu anual de 38 de milioane de euro la PSG.