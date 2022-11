Sondaj: 6 din 10 companii globale au specialişti IT care muncesc de la distanţă, din afara graniţelor

Peste jumătate dintre organizaţiile globale (58%) au confirmat că au specialişti în tehnologie care lucrează complet de la distanţă, de dincolo de graniţe, iar numărul acestora s-a dublat în ultimii trei ani, reiese din rezultatele unui recent sondaj publicat luni de Gartner.

Consultanţii precizează că forţa de muncă dincolo de graniţe cuprinde specialiştii care lucrează de la distanţă din diferite ţări pe baza unui contract de muncă încheiat peste graniţele naţionale, potrivit Agerpres.

Potrivit sursei citate, 27% dintre lideri explorează, în prezent, angajarea de specialişti din domeniul tehnologiei dincolo de graniţele naţionale, iar 19% din forţa de muncă IT angajată de către companii este localizată peste hotare.

În ceea ce priveşte recrutarea forţei de muncă în tehnologie, deşi India constituie prima opţiune de ţară pentru acest lucru pentru companiile europene şi nord-americane, Marea Britanie ocupă locul al patrulea, fiind în aceeaşi măsură subiectul interesului din partea Europei (28%) şi Americii de Nord (26%).

De asemenea, sondajul a constatat că Europa are o concentrare semnificativă de angajări în interiorul graniţelor sale, cu toate că tot aici există legi favorabile ale muncii cu privire la angajarea de personal dincolo de graniţe.

Principalele două domenii de expertiză pentru care CIO şi liderii IT caută talente dincolo de graniţe sunt ingineria software/dezvoltarea aplicaţiilor (62% dintre respondenţi) şi suportul pentru aplicaţii (55%).

În plus, 71% dintre organizaţiile intervievate au menţionat că este esenţial să se ia în considerare nevoile specifice ale lucrătorilor dincolo de graniţe din domeniul tehnologiei în propria strategie la locul de muncă, în timp ce 50% au spus că au implementat pe deplin instrumente legate de colaborare şi productivitate, cum ar fi suitele de birou în cloud, colaborarea în fluxul de lucru, soluţii pentru întâlniri virtuale şi table digitale.

Pe ansamblu, 58% din totalul companiilor chestionate au confirmat faptul că au specialişti în tehnologie care lucrează complet de la distanţă, din afara graniţelor, numărul acestora dublându-se în ultimii trei ani.

Analiştii Gartner au prezentat rezultatele sondajului de specialitate în cadrul "Gartner IT Symposium/Xpo" - eveniment care a avut loc la Barcelona, în Spania, la mijlocul săptămânii trecute.

Sondajul a fost realizat în rândul a 288 de directori şi lideri aflaţi în subordinea lor directă pe parcursul celui de-al doilea trimestru al anului 2022, pentru a înţelege dorinţa lor de a urmări forţa de muncă în tehnologie indiferent de localizare, planurile lor şi adoptarea unei astfel de forţe de muncă.

Gartner, Inc. (NYSE: IT) este o companie americană de consultanţă şi cercetare în IT, ce oferă o perspectivă obiectivă şi utilă pentru directori şi echipele lor.