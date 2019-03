SONDAJ al Parlamentului European: bătălie strânsă între PSD și PNL. Băsescu nu trece pragul

Parlamentul European a lansat estimări actualizate ale viitoarei sale componențe (cea de-a noua legislatură), în baza unei selecții de sondaje naționale reprezentative.

Citește și: Președintele PES România, scenariu bombă: Kovesi nu va ajunge procuror european

În ceea ce privește România, PSD ar câștiga alegerile cu 29,9%, secondat de PNL cu 24,4%. Față de alte sondaje, rezultatul între cele două partide este mai strâns, dar până la alegeri mai pot exista suișuri și coborâșuri.

Pe locul trei se poziționează ALDE cu 9,1%, dar aproape la egalitate cu USR, care ar avea 9.0%. Aproape ține și Pro România a lui Victor Ponta, care este la 7,8%.

Pe locul 4 este PLUS, care are 6%. Trebuie menționat că USR și PLUS formează o alianță pentru alegerile europarlamentare și scorul va fi altul față de sondaje.

UDMR trece pragul la limită cu 5,1%, dar marea surpriză este PMP-ul lui Traian Băsescu, care nu ar face pragul electoral având doar 4,7%.

Parlamentul va publica estimări actualizate la fiecare două săptămâni până la finalul lunii aprilie și săptămânal în luna mai până în ziua alegerilor. Sondajele inițiale de la ieșirea de la vot vor fi publicate pe 26 mai, pentru acele țări unde acestea vor fi realizate și unde votul se va termina, începând cu orele 18.00 și apoi la fiecare oră până la finalizarea rezultatelor parțiale din toate statele membre.