Sondaj: Albumul trupei irlandeze U2, intitulat 'The Joshua Tree', este cel mai bun din anii 1980

„The Joshua Tree” al trupei irlandeze U2 a fost ales cel mai bun album din anii 1980 în urma unui sondaj realizat de BBC Radio 2, informează News.ro

Lansat în 1987, „The Joshua Tree” a trasformat U2 în una dintre cele mai importante trupe din lume, graţie unor piese ca „With Or Without You” şi „Where The Streets Have No Name”.

Acum, ascultătorii „Sounds of the 80s” de la BBC Radio 2 l-au ales cel mai bun disc al deceniului, într-un sondaj care marchează National Album Day, sărbătorită sâmbătă.

Iniţial, ar fi trebuit să se numească „The Two Americas”, apoi „Desert Songs”, însă trupa a decis asupra „The Joshua Tree”. Albumul reflectă cele două laturi ale Visului American.

„Pare că ne-am întors chiar acolo, într-un fel”, a spus chitaristul The Edge, după aflarea rezultatelor sondajului. „Politica este încă foarte polarizată. Am avut privilegiul să cântăm «The Joshua Tree» live peste tot în lume în ultimii câţiva ani şi pare că albumul a făcut un cerc complet. Suntem încântaţi că oamenii încă se simt conectaţi cu aceste cântece”.

Citește și: Ambasadorul SUA anunță o investiție RECORD a americanilor în România: Începe perioada Renașterii!

Produs de Brian Eno şi Daniel Lanois, „The Joshua Tree” a câştigat două premii Grammy, iar piese ca „I Still Haven't Found What I'm Looking For” şi „Bullet The Blue Sky” au fost prezente permanent în setlist-ul U2.

Top 10 al celor mai bune albume din anii 1980 este completat de: Dire Straits - „Brothers In Arms”, The Stone Roses - „The Stone Roses”, Michael Jackson - „Thriller”, Guns N' Roses - „Appetite For Destruction”, The Human League - „Dare”, The Smiths - „The Queen Is Dead”, Paul Simon - „Graceland”, ABC - „Lexicon Of Love”, şi Prince - „Purple Rain”.

În Marea Britanie, „The Joshua Tree” a fost al nouălea cel mai bine vândut album din anii 1980.

Pe primul loc în această listă s-a clasat „Brothers In Arms” al grupului Dire Straits. El a fost urmat de Michael Jackson - „Bad”, Michael Jackson - „Thriller”, Queen - „Greatest Hits”, Kylie Minogue - „Kylie”, Whitney Houston - „Whitney”, Fleetwood Mac - „Tango in the Night”, Phil Collins - „No Jacket Required”, U2 - „The Joshua Tree” şi Madonna - „True Blue”.