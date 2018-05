SONDAJ CURS - Iohannis conduce detașat în cursa prezidențială. Dragnea și Tăriceanu, la EGALITATE

Centrul de Sociologie Urbană și Regională (CURS) lansează un studiu de tip Omnibus pentru urmărirea tendințelor politice și sociale din România. Conform sondajului, 61% dintre respondenți au o opțiune de vot cristalizată pentru alegerile prezidențiale din 2019.

Dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri, în primul tur președintele Klaus Iohannis ar câștiga cu 39%, un scor mult mai mare decât a avut la primul tur la alegerile din 2014, atunci când a obținut 30,4%.

Din partea PSD, sondajul CURS l-a măsurat pe Liviu Dragnea, liderul partidului. PSD nu și-a stabilit încă candidatul, dar avân în vedere că Dragnea este liderul partidului este de așteptat ca el să fie candidatul. Ei bine, dacă Liviu Dragnea ar intra în această cursă, în primul tur la prezidențiale ar obține 22%.

Trebuie remarcat că Liviu Dragnea este sub scorul PSD, care are, conform sondajului CURS 39%. Totuși, trebuie menționat că și alți lideri PSD au plecat în cursă sub scorul partidului, iar pe măsură ce s-a înaintat în campania electorală, aceștia au crescut.

Din partea ALDE, sondajul CURS l-a măsurat pe Călin Popescu Tăriceanu, cel care ar obține 22%, la egalitate cu Dragnea. Trebuie menționat că Tăriceanu este mult peste scorul ALDE, partidul având doar 8%.

Alți candidați au șanse minime la prezidențiale. Dacian Cioloș, liderul Mișcare România Împreună, ar obține 4%, în timp ce liderul UDMR, Kelemen Hunor, ar obține 3%. Totodată, din partea PMP a fost măsurat Eugen Tomac, cel care ar obține 2%.

Conform sondajului CURS există spațiu pentru un nou candidat, care ar putea intra în această cursă. 8% dintre repondenți ar prefera un alt candidat, nu cei aflați pe listă.

Studiul a avut loc în perioada 27 aprilie – 8 mai. De asemenea, conform casetei tehnice, studiul s-a desfășurat pe un eșantion național de 1067 de persoane, având o eroare statistica de +/- 3% în la un nivel de încredere de 95%.