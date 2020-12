SONDAJ IRSOP - PNL conduce în preferinţele electoratului, dar are o problemă de mobilizare. PSD vine puternic din spate

Un sondaj realizat de IRSOP în perioada 22-28 noiembrie arată că PNL este în continuare pe primul loc în preferinţele electoratului, însă votanţii liberali nu sunt cei mai motivaţi. PSD vine tare din urmă, deşi are mulţi votanţi din categoriile de risc.

Opţiunile pentru parlamentare arată în felul următor, potrivit IRSOP:

PNL - 33%

PSD - 30%

USR-PLUS - 17%

Pro România - 7%

UDMR - 5%

PMP - 3%

Alţii - 5%

"Deşi conduce, PNL nu a mai crescut în ultimele săptămâni, iar proporţia votanţilor care spun că merg la vot „sigur” sau „foarte sigur” e mai mică la PNL decât la PSD şi USR. PSD a crescut spre finalul campaniei, dar în comparaţie cu PNL şi USR PLUS are mai mulţi votanţi potenţiali peste 65 de ani care cred că riscul de contaminare epidemică în secţie e „foarte mare” şi probabil că o parte dintre ei vor prefera să stea acasă. Dacă se păstrează configuraţia de mai sus, viitoarea formulă guvernamentală se anunţă dificilă. O alianţă PNL cu USR PLUS are nevoie de parteneri suplimentari şi, oricum, deschide un teritoriu de colaborare complet necunoscut şi imprevizibil", precizează IRSOP.

Pentru acest sondaj, IRSOP a intervievat telefonic 1.004 persoane în perioada 22-28 noiembrie 2020. Eşantionul este reprezentativ pentru populaţia rezidentă în vârstă de peste 18 ani din România. Toleranţa de eşantionare este ±3%. Prezenţa la vot ar putea ajunge la 40%. Sondajul a fost finanţat de IRSOP şi reprezintă exclusiv un serviciu de informare pentru presă şi publicul larg.