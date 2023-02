Sondaj: Mai puțin de 10% dintre consumatorii globali aleg produse 'verzi' pentru a proteja mediul înconjurător

Mai puţin de 10% dintre consumatorii globali aleg produse durabile pentru a "salva planeta", iar numărul acestora creşte de aproximativ două până la patru ori atunci când sustenabilitatea este legată de alte beneficii, precum sănătatea, siguranţa şi calitatea, relevă un sondaj publicat, joi, de o companie specializată în consultanţă în management.

Cercetarea Boston Consulting Group (BCG), derulată în rândul consumatorilor de produse sustenabile în iunie 2022, a arătat că, pe baza acestor tendinţe ale consumatorilor, împreună cu creşterea acţiunii guvernamentale şi a presiunii de a acţiona din partea angajaţilor, investitorilor şi a altor părţi interesate, companiile pot construi un model de afaceri convingător pentru dezvoltarea opţiunilor ecologice, potrivit Agerpres.

Astfel, mai puţin de 10% dintre consumatori aleg produse durabile, ecologice, cu scopul de proteja mediul înconjurător, dar numărul creşte la 20% - 43%, în momentul în care sustenabilitatea este legată de alte beneficii (sănătatea, siguranţa şi calitatea), respectiv la aproximativ 80%, atunci când sunt abordate bariere, precum comoditatea, lipsa de informaţii şi costurile.

"În ciuda cererii substanţiale şi în creştere pentru materiale ecologice, oferta nu reuşeşte să facă faţă, creând "penurie ecologică". În majoritatea lanţurilor valorice, cota de piaţă a jucătorilor din downstream cu angajamente de decarbonizare a lanţului valoric depăşeşte cu mult ponderea jucătorilor din upstream care ar trebui să furnizeze materiale verzi pentru a îndeplini aceste angajamente. Acest decalaj al cotei de piaţă poate fi mai mare de 20 de procente. Potrivit raportului, cel mai mare risc de deficit pentru 2030 este proiectat să fie în materialele plastice verzi şi substanţele chimice, unde capacitatea de producţie probabil nu va satisface cererea consumatorilor. Pe de altă parte, în timp ce cantitatea de oţel verde este încă mică, producătorii au anunţat planuri de a investiţii în capacităţi semnificative pentru acest deceniu", notează sursa citată.

De asemenea, noul raport al Forumului Economic Mondial şi al Boston Consulting Group (BCG), publicat joi, relevă faptul că multe produse alternative cu emisii scăzute de carbon, în special în sectorul industrial, încă sunt mai scumpe cu 50% sau chiar mai mult, dar pe măsură ce aceste noi tehnologii se extind şi intervenţia guvernamentală continuă, scăderea costurilor va crea oportunităţi pentru companii de a deveni pionieri pe pieţele produselor "verzi".

"Pe măsură ce tehnologiile verzi se extind, primele de cost vor scădea sau vor dispărea cu totul. Ritmul parităţii costurilor depinde de locaţie şi de politicile guvernamentale. Între timp, cei care au fost primii în comercializarea produselor "verzi" trebuie să găsească o modalitate de a compensa costurile mai mari şi de a transforma "prima costurilor ecologice" într-o "primă a veniturilor ecologice" prin traducerea emisiilor mai mici într-o valoare comercială", se menţionează în documentul intitulat "Winning in Green Markets: Scaling Products for a Net Zero World".

Raportul de specialitate detaliază şase acţiuni pe care companiile trebuie să le întreprindă pentru a comercializa durabilitatea: dezvoltarea unui portofoliu de oferte ecologice pentru o lume "net-zero"; crearea unor propuneri de valoare pe baza acestor oferte ecologice; interacţiunea cu clienţii referitor la produsele ecologice; crearea unei strategie de preţ ecologic; dezvoltarea mediului de piaţă corespunzător; transformare cu scopul de a prospera cu ajutorul factorilor-cheie ale afacerii.

O analiză a Grupului interguvernamental privind schimbările climatice (IPCC) al ONU indică faptul că emisiile de gaze cu efect de seră trebuie reduse cu 43% până în 2030 pentru a limita încălzirea globală la 1,5 grade Celsius necesare. Totodată, un raport recent al IPCC evidenţiază, însă, că emisiile vor creşte cu aproape 11%.

Boston Consulting Group a fost fondată în anul 1963, iar în prezent oferă soluţii prin consultanţa managementului de vârf, împreună cu tehnologie şi design, proiecte corporative şi digitale - şi scopuri de afaceri.