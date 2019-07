SONDAJ neplăcut pentru Trump: Preşedintele SUA, depăşit de patru dintre potenţialii candidaţi democraţi

Principalii politicieni democraţi care candidează pentru scrutinul prezidenţial din Statele Unite se bucură de credibilitate mai mare decât preşedintele Donald Trump, un politician republican, arată un sondaj de opinie prezentat de NBC News şi de The Wall Street Journal, transmite Mediafax.

Fostul vicepreşedinte Joseph Biden are un avans de 9% faţă de Donald Trump, raportul fiind de 51% la 42%, conform sondajului, care are marja de eroare de plus sau minus 3,5%.

Senatorul democrat Bernie Sanders este creditat cu 50%, iar Donald Trump cu 43%, în timp ce senatoarea Elizabeth Warren are un avans de 5% (48%-43%). Kamala Harris are un avans de 1% faţă de actualul preşedinte (45%-44%).

În cursa pentru desemnarea candidatului Partidului Democrat la funcţia de preşedinte al SUA, Joseph Biden este creditat cu 26%, Elizabeth Warren cu 19%, iar Kamala Harris cu 13%.