Sony Music Entertainment va produce un documentar despre cariera lui Cyndi Lauper

Sony Music Entertainment va produce un documentar despre Cyndi Lauper ce va purta titlul "Let The Canary Sing" şi va fi lansat sub forma unui lungmetraj care promite să acopere cei peste 30 de ani de carieră ai celebrei soliste, informează marţi revista Variety.

Filmul, care este realizat în parteneriat cu Cyndi Lauper, va fi regizat de Alison Ellwood, care şi-a pus recent semnătura şi pe documentarul în două părţi "Laurel Canyon".

"La fel ca mulţi oameni, am presupus, atunci când Cyndi Lauper a explodat pe scenă la începutul anilor '80, că va fi încă o tânără stea care va avea o carieră meteorică şi un succes datorat MTV. Videoclipurile ei erau sălbatice şi pline de culoare, iar piesele precum 'Girls Just Want to Have Fun' erau pur şi simplu contagioase. Însă, după cum am putut vedea, povestea ei este una plină de lovituri dure, muncă grea şi îndârjire. Cyndi nu a dorit ca vocea ei să fie doar ascultată, ci să fie o voce care se face auzită", a comentat Alison Ellwood, potrivit Agerpres.ro.

"Let the Canary Sing" va urmări povestea lui Cyndi Lauper de la adolescenţa în cartierul muncitoresc Queens din New York până la succesul albumului său de debut din 1983 - "She's So Unusual".