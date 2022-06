Soprana rusă Anna Netrebko pretinde compensaţii de 350.000 de dolari din partea Metropolitan Opera din New York

Soprana rusă Anna Netrebko, deprogramată din cauza ambiguităţilor sale cu privire la războiul din Ucraina, dă în judecată Opera din New York pentru obstrucţionarea libertăţii de muncă, scrie Le Figaro.

După anularea contractelor pentru următoarele două stagiuni la Met Opera din New York, din care a fost una dintre vedete până în martie, soprana Anna Netrebko pretinde despăgubiri de 350.000 de dolari. Considerată una dintre cele mai mari cântăreţe ale secolului, Netrebko este acuzată de Peter Gelb, directorul general al Met, că nu şi-a arătat clar dezaprobarea faţă de politica Kremlinului, conform news.ro.

Apropiată de Vladimir Putin şi de dirijorul Valeri Gherghiev, care ani de zile a beneficiat de sprijinul şefului Kremlinului, cântăreaţa s-a remarcat în decembrie 2015 pozând la Sankt Petersburg cu steagul rebelilor separatişti pro-ruşi.

"Sunt împotriva acestui război. Sunt rusă şi îmi iubesc ţara, dar am mulţi prieteni în Ucraina şi durerea şi suferinţa actuală îmi frânge inima. Îmi doresc ca acest război să se termine şi ca oamenii să poată trăi în pace. Pentru asta sper şi pentru care mă rog”, a scris pe Facebook soprana. Se pare că nu l-a convins pe directorul de la Met, care, la fel ca mulţi dintre omologii săi occidentali, i-a anulat angajamentele.

Astăzi, Peter Gelb nu se clinteşte. Anna Netrebko "s-a pus în această poziţie, fiind o susţinătoare ferventă a lui Putin", explică el pentru New York Times din 22 iunie. Directorul general al Met explică că nu va închide "niciodată" uşa unei reveniri a cântăreţei pe scena Met, dar că un astfel de scenariu ar fi posibil doar dacă diva va arăta "remuşcări autentice".

Anna Netrebko crede, la rândul ei, că a făcut suficient şi că poziţia ei este suficient de clară. "Este foarte greu pentru că nimic nu a prefigurat această atitudine. Am fost de acord să lăsăm puţin timp să treacă, vom vedea mai târziu… Nu putem denunţa toate contractele mele viitoare doar pentru că unii cred că sunt prea aproape de Putin”, explică ea pentru New York Times. În plângerea ei împotriva Met este asistată de American Guild of Musical, care reprezintă cântăreţii de operă de peste Atlantic.

Potrivit New York Times, Anna Netrebko este, de asemenea, în proces şi cu alte instituţii americane importante, precum Carnegie Hall, Opera din San Francisco şi Filarmonica din New York. Ea oferă idei de concerte, inclusiv, pentru moment toate cererile ei au rămas fără răspuns.

În Europa, în schimb, cântăreaţa a revenit în săli. La Opera din Monte-Carlo în aprilie şi la Philharmonie din Paris la sfârşitul lunii mai. În timpul acestei reprezentaţii, ea a fost întâmpinată de mai mulţi pro-ucraineni care au criticat vizita ei.