Sora lui Natalie Wood susţine în cartea sa de memorii că actriţa a fost agresată sexual de Kirk Douglas

Sora lui Natalie Wood susţine în cartea sa de memorii „Little Sister”, care urmează să fie lansată pe 9 noiembrie, că actriţa a fost agresată sexual în adolescenţă de Kirk Douglas, relatează BBC, potrivit news.ro.

Lana Wood scrie că Douglas a agresat-o pe Wood în vara anului 1955, când ea filma pentru „The Searchers”, potrivit unor extrase din carte publicate de Associated Press.

Autoarea cărţii spune că întâlnirea starurilor la hotelul Chateau Marmont a fost aranjată de mama ei, Maria Zakharenko, care spera că Douglas va putea deschide anumite uşi pentru tânăra actriţă.

Kirk Douglas, care avea atunci 39 de ani, era unul dintre cei mai importanţi actori de la Hollywood, cu producţii ca „Spartacus”, „The Bad and the Beautiful” şi „Gunfight at the O.K. Corral” în filmografie.

Citește și: O NOTĂ SECRETĂ l-ar plasa pe șeful DALI din MAI într-o presupusă DELAPIDARE a unui hotel din vestul țării...

„Pare că a trecut mult timp până ce Natalie a revenit în maşină şi m-a trezit când a trântit uşa”, scrie Lana Wood. „Arăta îngrozitor. Era foarte ciufulită şi supărată, iar ea şi mama au început să îşi şoptească una alteia. Nu le puteam auzi bine sau să înţeleg ce spuneau. Aparent, ceva rău i se întâmplase surorii mele, dar, orice ar fi fost, eram se pare prea tânără să îmi fie spus”.

Lana Wood, în vârstă de 8 ani la acel moment, mai notează că sora ei şi mama lor au convenit că i-ar distruge cariera lui Natalie să îl acuze public pe Douglas că a atacat-o.

Ea mai scrie că actriţa i-a mărturisit ce s-a întâmplat abia ani mai târziu, când i-a dezvăluit că a fost dusă în apartamentul lui Douglas şi a spus „m-a rănit, Lana”.

Kirk Douglas a murit în februarie 2020, la vârsta de 103 ani. Zvonurile legat de presupusa agresiune au fost atât de răspândite, încât la moartea lui numele lui Wood a fost în trend pe Twiiter alături de al actorului.

Fiul lui, actorul Michael Douglas, a transmis într-un comunicat emis de agentul său pentru Associated Press: „Fie ca amândoi să se odihnească în pace”.

Natalie Wood - cunoscută pentru roluri din filme ca „Rebel Without a Cause”, „Splendor in the Grass”, „West Side Story” şi „The Candidate” - a murit în circumstanţe neelucitate, pe 29 noiembrie 1981, la vârsta de 43 de ani, fiind găsită înecată în insula Santa Catalina (California). Iniţial catalogată drept accidentală, cauza decesului ei a fost schimbată în 2012 în „înec şi alţi factori nedeterminaţi”.

Soţul ei de la acea vreme, actorul Robert Wagner, a fost desemnat de poliţie persoană de interes în 2018, iar Lana Wood este una dintre persoanele care îl consideră responsabil pentru moartea lui Natalie Wood.