Sorana Cârstea, după ce a fost eliminată de o tânără din Moldova, la Roland Garros: 'Am jucat cu ruptură de abdomen'

Sorana Cârstea a ieşit de la Roland Garros din turul 2, dar jocul mai puţin reuşit poate fi pus pe seama problemelor se sănătate. Sportiva noastră a jucat cu o ruptură la abdomen, astfel că nu a avut şanse în faţa Boslovei Zadoinov, potrivit mediafax.

Citește și: Ipoteza care dinamitează scena politică: Traian Băsescu sau Victor Ponta, premier!

Problemele au fost recunoscute chiar de Sorana Cârstea, la interviurile de la finalul meciului: "Am jucat cu ruptură de abdomen. Mi s-a-ntâmplat încă din primul tur, dar am încercat să trag de mine şi să joc şi turul doi pentru că mi se părea că am o şansă şi un culoar favorabil. E o accidentare destul de serioasă, o ruptură de gradul trei, de vreo doi centimetri. M-a împiedicat să joc ce voiam.

Citește și: Ieșire distrugătoare la adresa lui Dan Barna: ‘Sper, într-o zi, să ajungeți unde vă e locul în cartea de istorie. La gunoi!’

Serviciul meu a fost o glumă, am servit cu 80 km/h pentru că nu puteam din cauza durerii. Voi avea nevoie de 3-4 săptămâni de pauză, deci cel mai probabil voi reveni direct la Wimbledon", a precizat Sorana Cârstea pentru Digi Sport.

Sorana Cîrstea (84 WTA) a fost eliminată, joi, în turul secund la Roland Garros, după ce a pierdut în faţa ibericei Aliona Bolsova Zadoinov, de origine moldoveană, (137 WTA, 21 de ani), scor 6-7 (5), 6-7 (3).