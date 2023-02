Sorana Cîrstea a câştigat, la Dubai, cel mai lung meci disputat în 2023 în circuitul WTA: Nu plănuiam să bat recordul!

Sorana Cîrstea a învins-o, cu scorul de 4-6, 7-6(7), 7-5, pe Beatriz Haddad Maia, din Brazilia, locul 12 mondial, într-un meci care a durat trei ore şi 29 de minute. Acesta este cel mai lung meci jucat în 2023, în circuitul WTA, depăşind recordul stabilit, duminică, de Liudmila Samsonova şi Paula Badosa, care s-au înfruntat timp de 3 ore şi 22 de minute, potrivit news.ro.

"Nu plănuiam să bat recordul! Dar Bia a fost într-o formă grozavă şi ştiam că ea este o luptătoare grozavă. Cred că despre asta este tenisul, unde toată munca dă roade. Uneori nu contează dacă este o primul tur sau o finală, bucuria este aceeaşi”, a declarat Cîrstea, conform WTA.

Sorana, în vârstă de 32 de ani şi locul 70 WTA, s-a impus după ce a pierdut primul set şi a fost condusă în runda decisivă cu 4-1. "Am luptat foarte tare azi. Chiar cred că am dat totul, nu mi-a mai rămas nimic. Bia a jucat extraordinar. Ştii, tenisul nu e corect uneori. Joci pentru trei ore şi jumătate, şi este o diferenţă de un punct. Dar acesta este tenisul şi sunt fericită că astăzi am câştigat. Sunt foarte, foarte mândră de felul în care am luptat", a mai spus Cîrstea.

Sorana Cîrstea nu a mai obţinut o victorie în faţa unei jucătoare din Top 20 din august 2022, când a trecut de Belnda Bencic, în primul tur la Cincinnati.

În turul doi la Dubai, Cîrstea va evolua cu sportiva cehă Karolina Muchova, locul 112 mondial.