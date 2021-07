Sorana Cîrstea: Ar fi fost o onoare să-mi reprezint ţara la Jocurile Olimpice de la Tokyo, însă din păcate nu pot

Sorana Cîrstea, locul 45 WTA, şi-a motivat absenţa de la JO de la Tokyo prin faptul că este accidentată şi urmează să facă o pauză competiţională de lună.

"Ar fi fost o onoare să-mi reprezint ţara la Jocurile Olimpice de la Tokyo, însă din păcate nu pot face acest lucru din cauza rupturii musculare suferite în urmă cu câteva săptămâni. Pentru mine urmează cel puţin o lună de pauză competiţională şi în acest moment al carierei mele prioritară este sănătatea. Am refuzat constant orice ajutor financiar din partea federaţiei şi Comitetului Olimpic!!! Dacă aş fi putut să joc aş fi făcut-o din patriotism, cum am făcut deja la Olimpiadele de la Beijing şi Londra", a scris Cîrstea, pe contul ei de Instagram.

Jucătoarea Sorana Cîrstea, locul 45 WTA, a fost eliminată, sâmbătă, de sportiva britanică de origine română Emma Răducanu, locul 338 WTA, în turul trei al turneului de grand slam de la Wimbledon. Răducanu s-a impus cu scorul de 6-3, 7-5, într-o oră şi 39 de minute.

Ministrul Tineretului şi Sportului, Eduard Novak s-a declarat mâhnit de faptul că jucătoarele de tenis au refuzat participarea la JO de la Tokyo şi ameninţă că va tăia din finanţarea Federaţiei Române de Tenis.

"Sunt foarte mâhnit de faptul că toate sportivele din tenis care sunt calificate refuză să participe la Jocurile Olimpice. Această decizie transmite un mesaj toxic pentru tot sportul. Olimpismul este mai presus de orice, iar principiile sale onorează bucuria aflată în efort şi valoarea educativă a bunului exemplu. La Jocurile Olimpice participa staruri ale sporturilor care câştigă milioane de euro şi care respectă aceste principii. De aceea, este de neînţeles pentru mine decizia sportivelor noastre. Cu siguranţă, vom analiza foarte serios de anul viitor ce programe vom finanţa pentru Federaţia Română de Tenis. Aştept reacţia oficială a federaţiei referitor la acest caz", a scris Novak, pe Facebook. Federaţia Română de Tenis i-a adresat un mesaj ministrului Tineretului şi Sportului, Eduard Novak, în care precizează că sportivele, care erau calificate la simplu la Jocurile Olimpice, dar nu vor participa, nu refuză să concureze, ci au probleme fizice.

Prima dintre aceste precizări reprezintă corectarea unei inadvertenţe: "Nu . Este vorba doar de sportivele calificate în proba de simplu, pentru că Federaţia Română de Tenis va fi reprezentată la JO Tokyo 2020 de sportivele Monica Niculescu şi Raluca Olaru, calificate în proba de dublu feminin, care vor reprezenta cu mândrie România, şi tenisul românesc, la Jocurile Olimpice din Japonia. (...) O altă precizare importantă, este aceea că toate cele 4 sportive calificate în proba de simplu la Jocurile Olimpice (n.r. - Simona Halep, Sorana Cîrstea, Patricia Ţig, Irina Begu) nu refuză pur şi simplu să participe, ci au probleme fizice: fie sunt accidentate, aşa cum ştiţi prea bine că este cazul sportivei Simona Halep - care, din păcate pentru ea şi pentru tenisul românesc, s-a retras şi de la Roland Garros şi de la Wimbledon - fie au fost accidentate în perioada recentă şi nu sunt complet refăcute şi antrenate pentru a se prezenta corespunzător la această competiţie cu adevărat specială de la Tokyo. (...) De asemenea, trebuie să amintim şi faptul că Federaţia Română de Tenis nu a fost subvenţionată de către MTS sau de statul român timp de peste 3 ani, şi, cu toate că s-a insistat pe soluţionarea acestei probleme, nu am găsit prea multă înţelegere din partea Ministerului pe care îl conduceţi acum dumneavoastră. În plus, trebuie spus că finanţarea primită pentru acest an este mult sub nivelul unei federaţii moderne şi de succes cum este Federaţia Română de Tenis", a arătat FR Tenis.