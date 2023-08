Sorana Cîrstea, lecție de bun-simț pentru CTP: 'Dacă mă insulți, nu mă deranjează, pentru că eu îmi știu valoarea ca om' (VIDEO)

Jucătoarea de tenis Sorana Cîrstea a vorbit, într-un interviu în cadrul podcastului realizat online de avocatul Florentin Țuca, despre controversa în care a fost implicată la Wimbledon, când a fost atacată pentru o postare pe rețelele de socializare.

„Faceți bărbații din nou masculini, faceți femeile din nou feminine, faceți copiii din nou inocenți” - a fost mesajul care a stârnit furia unor internauți, dar și critici din partea unor comentatori români, cum ar fi fostul ziarist Cristian Tudor Popescu.

Sorana Cîrstea: „Pentru mine sunt valori și atât”

Sorana Cîrstea vorbește deschis despre atacurile la care a fost supusă și nu își schimbă poziția.

„Pentru mine sunt valori și atât. Nu sunt valori de școală veche, sunt valori”, a spus ocupanta locului 32 WTA. „Sincer, acea postare – de fapt, o repostare la un mesaj pe care îl văzusem – s-a potrivit puțin cu momentul în care eram. Eram la Wimbledon și, în general, știm că Wimbledon este un turneu în care lumea este elegantă în tribune, în care sunt anumite reguli care trebuie respectate. Sunt niște valori, să spun, normale, deși se spune că sunt valori de «școală veche».

Pentru mine sunt valori și atât. Nu sunt valori de școală veche, sunt valori. Și tocmai o văzusem pe Prințesa de Wales (…) cu atâta eleganță și cu atâta feminitate și cu atâta bunătate, rar mi-a fost întâlnit să simt atâta energie din partea cuiva. La fel, domnii erau toți în cămașă, cu sacou, frumos îmbrăcați, civilizați. Și foarte frumos, toată lumea cu familie, cu copii care nu erau neapărat pe telefoane. Și m-a inspirat acea postare pentru că sunt, să zic așa, principii după care mă ghidez și eu”, a explicat Sorana, potrivit GSP.

Sorana Cîrstea: „Nu trebuie să fiu plăcută de toată lumea”

Întrebată despre reacțiile ostile îndreptate în direcția ei, jucătoarea originară din Târgoviște a continuat:

„Tatăl meu a fost cu mine la Wimbledon și mi-a spus câteva lucruri, la fel și prietenul meu, fiind în țară, mi-a zis un pic din ce s-a scris. Eu sunt o persoană care respectă orice opinie.

Nu trebuie să fiu plăcută de toată lumea. Toată cariera mea, am fost foarte onestă și naturală, pentru că nu mi-am dorit niciodată să fiu plăcută de toată lumea. Nu acesta e obiectivul meu. Dacă tu mă insulți acum, pe mine nu mă deranjează, pentru că eu îmi știu valoarea, ca om. Dar lumea, în general, devine foarte conflictuală și încearcă să răstălmăcească cuvintele.

Nu am văzut nici măcar ce a declarat mama. Eu am niște valori, dar respect orice fel de părere. Nu toți trebuie să fim la fel, să gândim la fel, să ne îmbrăcăm la fel, să mergem în același locuri. Nu! Fiecare om are mentalitatea lui și de aici reușim să progresăm, ca umanitate. Trebuie să respectăm acest lucru”, a spus Sorana Cîrstea, la podcastul „Pe drept cuvânt”, difuzat pe 1 august pe YouTube și publicat și pe site-ul florentintuca.ro.