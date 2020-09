Sorin Cârţu are CORONAVIRUS: Cristiano Bergodi, antrenorul CSU Craiova, și Mihai Rotaru, patronul echipei, au fost și ei infectați

Preşedintele CS Universitatea Craiova, Sorina Cârţu, testat pozitiv cu Sars-CoV-2, a declarat că este asimptomatic, dar patronul clubului, Mihai Rotaru, a făcut o formă destul de serioasă a bolii Covid-19, însă acum este mai bine. Cârţu mai spune că situaţia în care se află l-a făcut să gândească altfel despre noul coronavirus, scrie news.ro.

"Eu am fost internat după două zile cu diagnostic de asimptomatic. A trebuit să stau cele 14 zile (n.r. - în izolare), aşa este protocolul. Am fost pozitiv şi mi-am mai făcut şi acum trei, patru zile un test, tot aşa... Am zis să nu intru în panică, pentru că mi se pare ceva normal şi şansa de a mă negativa este după cele 14 zile, la vreo patru, cinci zile.

În toată perioada asta m-am simţit bine, fără simptome. Rămâi sub un anumit stres, sub un anumit risc, în special până între zilele 9 şi 11. Dar nu a fost nimic cu plămânii. În general, aici sunt problemele, să nu ajungă la plămâni, atunci se manifestă. Cum s-a întâmplat şi cu domnul Rotaru... Am auzit că e mai bine, cu mult mai bine decât a fost acum câteva zile. Nu pot să vorbesc eu despre dânsul.

Acum, că am trecut şi eu prin ele, gândesc altcumva. Eram un (n.r. - negativist)... în ceea ce priveşte... E important şi sistemul imunitar. Eu am pledat ideea ca fotbaliştii să nu fie atât de mult cocoloşiţi, pentru că un sistem imunitar puternic se poate lupta cu el. La fiecare, cum se manifestă... Nimeni nu ştie de unde îl iei, cum îl iei, cum se manifestă, pentru că de nouă luni de zile nimeni nu ne dă nişte date clare. Pentru unii care vor face Covid le-aş dori să aibă şansa mea şi să treacă aşa cum am trecut eu prin situaţia asta. E suportabilă... Eu simţit după meci, la Tbilisi. Practic, se poate să fi luat de acolo, poate dinainte, nu mai ştiu, Luni, înainte de a pleca la Tbilisi, am fost testat şi eram negativ. Acolo am simţit după meci... Fiind şi supărarea meciului şi necazul ăla era greu de stăpânit starea organismului, am simţit aşa ca şi cum te-ar încerca o gripă. Am stat, am luat un paracetamol şi un nurofen.

Am înţeles că nu trebuie să fie asociate, dar eu aşa am făcut şi am transpirat foarte mult în noapta aia. După aceea nu am mai avut nicio stare. Marţi, aflând că e domnul Rotaru în spital, m-am şi eu şi Marcel, făcând parte din delegaţie, ne-am dus să ne testăm şi atunci am aflat că sunt pozitiv. Dar manifestări nu am avut . De aia spun, dacă e cineva să facă Covid şi are necazul ăsta, să dea Dumnezeu să-l aibă cum l-am avut eu.

Preşedintele CS Universitatea Craiova, Sorin Cârţu, managerul general Marcel Popescu, patronul Mihai Rotaru, directorul sportiv Ovidiu Costeşin şi team-managerul Emil Pieleanu au fost testaţi pozitiv cu noul coronavirus, la 1 septembrie, după meciul cu Lokomotiv Tbilisi, pierdut cu 1-2, în deplasare, în turul I preliminar al Ligii Europa, părăsind competiţia.

