Sorin Cârțu dă vina pe gazon pentru semieșecul cu Sepsi

Preşedintele CS Universitatea Craiova, Sorin Cârţu, a declarat că nu înţelege cum administratorii Stadionului Ion Oblemenco, arenă de 55 de milioane de euro, nu au reuşit să îndepărteze zăpada de pe teren înaintea meciului cu Sepsi.

Pe o ninsoare susţinută, terenul stadionului oltenilor a fost acoperit de zăpadă în prima repriză a meciului de marţi, apoi la pauză a intervenit un utilaj şi a curăţat terenul. Cârţu spune că nu înţelege de ce nu s-a intervenit înainte de meci pentru îndepărtarea zăpezii.

În comparaţie, la Madrid, unde a nins mult în ultimele zile, gazonul Stadionului Wanda Metropolitano, care găzduieşte, marţi seară, meciul Atletico Madrid - FC Sevilla, arăta impecabil.

"Ceea ce s-a făcut repriza a doua trebuia să facem la începutul meciului. Eu nu am înţeles. Adică maşinuţa aia de unde a apărut la pauză şi nu a apărut înainte. La pauză, s-a luat de pe teren toată zăpada cu o maşinuţă. Jocul nostru a fost diferit în prima repriză, s-a jucat altfel de fotbal, faţă de repriza a doua, când s-a pus mingea jos, s-au încercat combinaţii şi din partea noastră şi din partea lor. Nu am înţeles. Nu ştiu cine trebuia... Noi organizăm, dar trebuia dispoziţie de la stăpânii stadionului, care ştiu ce au la dispoziţie. Am văzut şi eu stadioane în străinătate, când ninge e verde. Toţi ne-am mirat. Aflăm că e nu ştiu cum încălzirea, dar e în aşa fel încât să nu îngheţe firul de iarbă. Nu am înţeles. La 55 de milioane, cred că poate să ningă oricât ar ninge şi terenul... Terenul trebuie să fie verde. Aşa mă gândesc. De ce nu a fost de la început (n.r. - ) Trebuia înainte de meci treaba aia (n.r. - i se prezintă imagini de pe Wanda Metropolitano) A fost altă zăpadă, e diferit. E zăpadă spaniolă şi asta e românească", a declarat Cârţu, la Telekom Sport.

CS Universitatea Craiova a terminat la egalitate, scor 0-0, meciul disputat, marţi, pe teren propriu, cu Sepsi Sfântu Gheorghe, în etapa a XVI-a a Ligii I, prima a returului.