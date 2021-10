Sorin Cîmpeanu DĂ VEȘTI PROASTE: Elevii ar putea să NU revină în bănci din 8 noiembrie

Ministrul interimar al Educaţiei, Sorin Cîmpeanu, respinge soluţia prelungirii vacanţei de două săptămâni anunţate pentru elevi de săptămâna viitoare, dacă şi după 8 noiembrie evoluţia pandemiei se va menţine nefavorabilă. "Nu va fi pierdută nicio zi de şcoală, dacă vacanţa va fi de două săptămâni. Dacă însă evoluţia epidemiologică nu va permite revenirea cu prezenţă fizică în data de 8 noiembrie, lucrurile vor fi mai grave şi soluţia mă tem că nu va mai putea fi acceptată sub forma unei vacanţe suplimentare”, afirmă Sorin Cîmpeanu.

Cîmpeanu a afirmat că elevii de gimnaziu şi cei de liceu vor recupera două săptămâni din anul şcolar, în timp ce pentru elevii din clasele mici va trebui recuperată doar o săptămână. Cîmpeanu a susţinut însă că nu ar putea fi acceptată o prelungire a acestei vacanţe, dacă şi după 8 noiembrie evoluţia epidemiei de COVID va împiedica revenirea elevilor în bănci.

"Orele se pot recupera prin modificarea structurii anului şcolar. Pentru elevii din învăţământul primar şi pentru cei din grădiniţe este vorba doar de cinci zile de vacanţă suplimentară. (...) Mâine deja vom avea discuţii cu reprezentanţii elevilor şi ai profesorilor pentru a vedea care este cea mai bună variantă. Sigur este variantă de recuperare. Nu va fi pierdută nicio zi de şcoală, dacă vacanţa va fi de două săptămâni. Dacă însă evoluţia epidemiologică nu va permite revenirea cu prezenţă fizică în data de 8 noiembrie, lucrurile vor fi mai grave şi soluţia mă tem că nu va mai putea fi acceptată sub forma unei vacanţe suplimentare. Va trebui să identificăm soluţii care să facă posibilă predarea online cu pierderi cât mai mici", a declarat Sorin Cîmpeanu, joi după amiază, într-o intervenţie telefonică la Antena 3.

Potrivit acestuia, doar jumătate din ţară beneficiază de conexiune la internet care să poată asigura "real" învăţământul online."Predarea online în acest moment este posibilă, real, doar pentru jumătate din teritoriul României, pentru că cealaltă jumătate nu are o conexiune internet capabilă să asigure predare online, cel mult poate asigura transmiterea unor teme pe WhatsApp sau pe e-mail, ceea ce nu este predare online. Deci situaţia este gravă, nu am înţeles să ne vaccinăm, am ajuns în această situaţie, din nou elevii vor trebui să plătească pentru greşelile noastre, ale adulţilor, din păcate”, a adăugat ministrul.