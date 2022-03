Sorin Cîmpeanu, după ce a deschis porțile universităţilor din România pentru studenții ucraineni: 'Nu sunt puțini'

Ministrul Educaţiei, Sorin Cîmpeanu, afirmă că România a adaptat legislaţia astfel încât studenţii de la universităţile acreditate din Ucraina se pot înscrie la cele din România, fără a plăti dacă sunt cetăţeni ucraineni şi contra cost, dacă sunt din afara Ucrainei. El arată că "nu sunt puţini" studenţii ucraineni care vor să înveţe în România. În ceea ce priveşte învăţământul preuniversitar, copiii refugiaţi din Ucraina se pot înscrie la şcolile româneşti, însă ministrul subliniază că sunt puţine cadrele didactice care predau în limba ucraineană, anunță news.ro.

"Încă din data de 2 martie am modificat ordinul de ministru care prevede mobilitatea în universităţi în punctele esenţiale. Până acum te puteai înscrie doar la început de an sau început de semestru. Prin derogare, am permis ca universităţile să poată să înmatriculeze studenţi refugiaţi din Ucraina în orice moment adresează această solicitare. Această solicitare poate fi adresată de către studenţi ai universităţilor acreditate din Ucraina – şi am pus pe site-ul Ministerul lista universităţilor recunoscute şi acreditate din Ucraina - care au acte de studii, foaie matricolă, carnet de student, pot dovedi că au studiat într-o universitate recunoscută şi atunci situaţia este mai clară, mai uşoară pentru universităţi. Şi al doilea caz, care este mai răspândit, din ce informaţii am, în care nu au aceste acte de studii. Am rezolvat şi această problemă prin ordin de ministru, precizând că este suficientă o declaraţie pe propria răspundere, apoi universitatea evaluează competenţele şi vede la cel nivel este acel solicitant de calitate de student, urmând ca până la finalizarea studiilor să aducă şi aceste acte de studiu, pentru că nu poţi să susţii o licenţă, să ai o diplomă fără a avea aceste acte de studii”, a declarat ministrul Educaţiei, miercuri seară, la B1 Tv.

El a menţionat că pentru refugiaţii de cetăţenie ucraineană cursurile vor fi finanţate de la bugetul de stat, în timp ce pentru cei din state terţe care au studiat în Ucraina şi care se înscriu la universităţi româneşti este valabilă taxa de studii.

Sorin Cîmpeanu a menţionat că "nu sunt puţini” studenţii ucraineni care vor să se înscrie la universităţile din România.

În ceea ce priveşte învăţământul preuniversitar, Cîmpeanu a menţionat că în România sunt 45 de şcoli gimnaziale şi 10 licee în care se predă limba ucraineană sau în care alte discipline se predau în această limbă.

"Este un număr insuficient. Am iniţiat un proiect de Ordonanţă de Urgenţă care a fost aprobat în Guvern şi care a fost publicat ieri în Monitorul Oficial, OU nr. 20. În această Ordonanţă de Urgenţă se modifică legislaţia, în sensul în care minorii (...) care sunt proveniţi din zona de conflict au ceeleaşi drepturi ca şi elevii români”, a adăugat ministrul.

El a arătat că pentru început aceşti copii vor avea statut de "audient” şi vor fi trecuţi pe cataloage provizorii, dar vor avea aceleaşi drepturi. Ministrul a spus că există o "problemă” privind faptul că în România sunt puţine cadre didactice care pot preda în limba ucraineană, el arătând că astfel de profesori sunt în opt judeţe.