Sorin Cîmpeanu: 'Faptul că s-a impus închiderea şcolilor se vede în acest moment. Ultimii doi ani au fost o reală catastrofă educaţională'

Consecinţele închiderii impuse a şcolilor, în perioada pandemiei, se văd în acest moment, a declarat luni ministrul Educaţiei, Sorin Cîmpeanu, care susţine că ultimii doi ani au fost o reală catastrofă educaţională, nu numai în România, potrivit Agerpres.

Potrivit ministrului, absenteismul şcolar, respectiv la examenul de Bacalaureat, este cauzat de problemele cronice ale şcolii româneşti, peste care se suprapun problemele generate de criza sanitară.

"Faptul că în vârful perioadei de criză sanitară am avut la conducerea Ministerului Sănătăţii persoane care au impus închiderea şcolii, în pofida voinţei Ministerului Educaţiei, se vede exact în acest moment, pentru că foarte mulţi elevi s-au îndepărtat de şcoală. Cei care nu s-au depărtat de şcoală şi nu au renunţat la şcoală au încercat să intre în Bacalaureat, însă din cauza calităţii slabe a educaţiei, pentru că nu poţi să faci educaţie atunci când închizi, deschizi şcolile, aşa cum spunea Ministerul Sănătăţii, n-au reuşit să promoveze astfel încât să aibă mediile încheiate. (...) Cu siguranţă, am spus-o de la bun început, ultimii doi ani au fost o reală catastrofă educaţională, nu numai în România, iar acest lucru se vede inclusiv la examenul de Bacalaureat", a declarat ministrul Educaţiei, la Parlament.

El a subliniat că este nevoie de perseverenţă, de conlucrare.

"Avem nevoie de perseverenţă, avem nevoie de înţelepciune, avem nevoie de conlucrare pentru construcţie, astfel încât pe termen mediu şi lung să putem să recuperăm aceşti copii care au început şcoala şi nu au reuşit să termine şcoala", a adăugat Sorin Cîmpeanu.

Întrebat dacă şi Ministerul Educaţiei are o vină, el a răspuns: "Cu siguranţă da. Putem şi trebuie să facem mai mult. De exemplu, este vorba de cei 4 piloni care sprijină reducerea abandonului şcolar, este vorba de un sistem de burse mai atractiv - am început deja -, este vorba despre Programul naţional de reducere a abandonului şcolar (...), este vorba de masa în şcoli - masa de multe ori face diferenţa în a-ţi trimite şi a nu-ţi trimite copilul la şcoală - şi este vorba despre facilităţi pentru asigurarea transportului. (...) Lucrurile astea nu au existat până acum. De acum încolo trebuie să existe, pentru ca abandonul şcolar să fie redus. Cu siguranţă o parte de vină o are şi Ministerul Educaţiei, o au şi alte ministere, o are întreaga societate", a argumentat el.

În opinia sa, subiectele de la prima probă a examenului de Bacalaureat au fost de dificultate medie, dar mai ales au fost corect calibrate din perspectiva competenţelor verificate.

Până în prezent, a spus ministrul Educaţiei, au fost raportate 39 de cazuri de eliminare din examen pentru tentativă de fraudă, iar la proba de luni au lipsit 2.453 de candidaţi înscrişi.