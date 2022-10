Sorin Cîmpeanu, întrebat dacă se simte vizat de declaraţiile preşedintelui Klaus Iohannis privind plagiatul: Sub nicio formă nu mă simt vizat

Fostul ministru al Educaţiei, Sorin Cîmpeanu a declarat, luni, înainte de şedinţa conducerii PNL, întrebat dacă se simte vizat de declaraţiile preşedintelui Klaus Iohannis privind plagiatul, că sub nicio formă nu se simte vizat din această perspectivă, potrivit news.ro.

"În momentul în care am constatat că spaţiul public este invadat cu subiecte care nu au nicio legătură cu milioane de elevi, cu sute de mii de profesori, cu sute de mii de studenţi, am considerat că reforma în Educaţie pe care am avut onoarea şi şansa să o iniţiez în pregătirea implementării legilor proiectului 'România educată' este periclitată”, a spus fostul ministru.

El a precizat că, ”pentru a nu periclita reforma în Educaţie, pentru a nu periclita adoptarea legilor Educaţiei, pentru a putea susţine mai bine legile Educaţiei care sunt necesare pentru viitorul acestei ţări a considerat că varianta corectă este aceea de a face un pas în spate".

Întrebat dacă premierul i-a cerut să demisioneze, Sorin Cîmpeanu a spus: ”A fost o demisie din proprie iniţiativă".

El a precizat că au fost puse în acea discuţie cu premierul toate elementele pro şi contra.

”Unicul obiectiv a fost susţinerea cea mai eficientă a legilor Educaţiei. Demisia a fost din proprie iniţiativă", a precizat fostul ministru.

Despe discursul preşedintelui Klaus Iohannis şi referirea la plagiat ca un fenomen toxic, Sorin Cîmpeanu a spus: "Din perspectiva celui chemat să vegheze la implementarea acelor sancţiuni dure, din perspectiva celui care a propus în legea Educaţiei acel sistem, acel registru unic integrat, din perspectiva celui care a propus reprezentarea studenţilor din fiecare asociaţie studenţească în fiecare comisie naţională care se ocupă de etică, pentru transparentizarea acestui proces, din perspectiva celui care am susţinut profesionalizarea instituţiilor şi mecanismelor de sancţionare şi de prevenire a acestui fenomen extrem de grav, plagiatul, da, mă simt vizat din această perspectivă, a apărătorului eticii", a susţinut Cîmpeanu, înainte de şedinţa conducerii PNL.

Despre acuzaţiile care i s-au adus privind protejarea plagiatorilor, Cîmpeanu a spus: ”Am luat cunoştinţă despre ceea ce spun aceste alte voci, bănuiesc că aţi spus şi ghilimelele de rigoare, şi în consecinţă am decis ceea ce s-a întâmplat săptămâna trecută. Am luat cunoştinţă de lipsa de rigoare, lipsa de etică a acestor acuze tocmai despre etică şi am decis să am lipsa de etică a acestor acuze”.

”Sub nicio formă nu mă simt vizat din această perspectivă, o spun cât se poate de clar”, a spus Cîmpeanu, întrebat dacă se simte vizat de declaraţiile preşedintelui privind plagiatul.

Preşedintele Klaus Iohannis a declarat, luni, la deschiderea anului universitar, că România are nevoie de toleranţă zero în privinţa plagiatului, precizând că noile legi ale educaţiei trebuie să includă prevederi explicite cu privire la prevenirea şi sancţionarea “acestui fenomen toxic al mediului educaţional”.