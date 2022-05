Sorin Cîmpeanu: învățământul online a fost o catastrofă educațională. Subiectele vor fi mai grele la Evaluarea Națională

Ministrul Educaţiei, Sorin Cîmpeanu, a declarat că elevii care au de susţinut examene naţionale, în acest an, trebuie să se aştepte la o adaptare a gradului de dificultate a subiectelor. Cîmpeanu a numit învăţământul online impus de pandemie drept ”o adevărată catastrofă educaţională”.

Întrebat la Digi24, sâmbătă, la ce să se aştepte elevii care au de susţinut în acest an examene naţionale, după perioada de pandemie, Sorin Cîmpeanu a declarat că va fi o adaptare a gradului de dificultate a subiectelor.

”Se va da corect, corelat cu perioada la care au avut acces cu adevărat la şcoală, pentru că am fost printre primii care a spus că învăţământul online, deşi sunt un adept al digitalizării, dar învăţământul online impus atunci când sistemul era total nepregătit a fost o adevărată catastrofă educaţională. Nu a fost impus de către elevi şi nu mi se pare corect să deconteze eventuale decizii greşite cei care nu au avut nicio tangenţă”, a declarat Cîmpeanu.

”Va trebui să îmbinăm interesul pentru educaţie şi interesul pentru sănătate. Am spus şi atunci, spun şi acum acelaşi lucru, catastrofă educaţională. Simplu. Am spus, am găsit şi o sintagmă, şcolile se închid ultimele şi se deschid primele, de închid dacă trebuie neapărat să se închidă. Uneori a reuşit lucrul ăsta, alteori a reuşit mai puţin”, a declarat Cîmpeanu.