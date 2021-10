Sorin Cîmpeanu: Rata de îmbolnăvire în rândul elevilor şi profesorilor a scăzut faţă de săptămânile anterioare

Ministrul Educaţiei, Sorin Cîmpeanu, se declară din nou împotriva ideii de învăţământ online, el arătând că datele privind infectările indică faptul că, în ultima săptămână, rata de îmbolnăvire în rândul elevilor şi al cadrelor didactice a scăzut faţă de săptămânile anterioare. "Îmi place să cred că în acele şcoli (...) în care activitatea cu prezenţă fizică este suspendată, părinţii copiilor înţeleg că, dacă nu merg la şcoală, nu merg în colectivitate, nu merg nici în alte locuri precum mall-uri sau acţiuni culturale sau parcuri", susţine Cîmpeanu, potrivit news.ro.

"Cu siguranţă există infectări în şcoală, în rândul elevilor şi în rândul profesorilor. La fel de sigur este că media infectărilor în şcoală este mult sub media naţională a infectărilor. (...) În această săptămână avem o creştere de 23% infectări în rândul elevilor şi o creştere de 23% - e coincidenţă - infectări în rândul angajaţilor. În săptămânile din urmă am avut dublări şi chiar triplări. Din fericire, viteza de creştere a numărului de infectări a scăzut în această săptămână”, a declarat Sorin Cîmpeanu, miercuri seară, la Digi 24.

Conform ministrului, 459.000 de elevi învaţă în online, în prezent, proporţia acestora fiind de 15% din totalul elevilor şi preşcolarilor. La nivel naţional, 4% din şcoli au cerut trecerea la cursuri online.

"Îmi place să cred că în acele şcoli - 347 plus cele 85 de şcoli în care activitatea cu prezenţă fizică este suspendată, părinţii copiilor înţeleg că dacă nu merg la şcoală, nu merg în colectivitate, nu merg nici în alte locuri precum mall-uri sau acţiuni culturale sau parcuri. Îmi place mie să cred. Din ce am mers astăzi prin Bucureşti am văzut că e efervescenţă foarte mare pe străzile Capitalei. Dar sunt convins că nu sunt acei elevi care au trecut în online, că dacă au trecut în online înţeleg că vor să stea acasă ca să evite pericolul de infectare şi ca să înveţe, atât cât se poate învăţa în online. (...) Îmi place să cred că aceia care spun că învăţământul online este varianta fericită nu au problemele pe care le-am întâmpinat eu din perspectiva conectivităţii”, a afirmat ministrul.

Întrebat dacă nu susţine învăţământul online, ministrul a răspuns: "Evident că nu”, el catalogând şcoala online drept "un dezastru”.