Sorin Grindeanu dă pe față relația adevărată cu Klaus Iohannis: 'Ne-am respectat fiecare pătratul dat de Constituţie. Nimic ieșit din comun'

Prim-vicepreşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat, duminică, la Prima TV, în ceea ce priveşte relaţia cu preşedintele Klaus Iohannis, că social-democraţii sunt ”atenţi”, mai ales că îi despart multe bătălii electorale din trecut. Grindeanu a arătat că PSD a intrat la guvernare cu bună credinţă.

Întrebat dacă preşedintele Klaus Iohannis este un partener sau un adversar, Sorin Grindeanu a declarat că e o perioadă în care sunt mai multe lucruri de făcut, decât de vorbit, dar că social-democraţii sunt atenţi.

”Suntem atenţi. Am înţeles să venim să facem acest pas, a ajuta, să facem tot ce putem. Suntem de bună credinţă. Nu lucrăm pe la spate. Am înţeles şi din ce preşedintele a spus public, că e o perioadă în care avem mai multe lucruri de făcut decât de vorbit. Ne despart bătălii electorale din trecut şi nu puţine”, a declarat Sorin Grindeanu.

Prim-vicepreşedintele PSD şi-a nuanţat afirmaţiile şi a adăugat că social- democraţii au intrat în actuala coaliţie cu bună credinţă.

”Repet, am venit cu bună credinţă în această coaliţie, dar suntem atenţi”, a mai declarat Grindeanu.

Sorin Grindeanu a mai fost întrebat cum este să stea din nou la masă cu Klaus Iohannis, după ce, pe vremea când a fost premier, preşedintele a mers la şedinţa de Guvern şi a vorbit despre cei doi elefanţi din încăpere - amnistia şi modificarea codurilor penale.

”În primul rând, ca să revenim la acel subiect, eu îi spusesem preşedintelui că nu se află aşa ceva pe ordinea de zi. Deci nu era pe ordinea de zi. După momentul acela, după OUG 14 eu am mai interacţionat cu preşedintele României, am fost prim-ministru 5-6 luni. Am avut o relaţie instituţională, nici bună nici rea, ne-am respectat fiecare pătratul dat de Constituţie, de asemenea, am interacţionat cât am fost preşedinte la ANCOM, informându-l despre anumite lucruri care trebuiau să se întâmple la nivel de ANCOM şi care au şi impactat la nivel naţional, deci nimic ieşit din comun”, a declarat Grindeanu.