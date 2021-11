FOTO Sorin Grindeanu NU VREA TĂIERI de panglici: NU E CAZUL! Marţi după-amiază se va da drumul pe Lotul 2 Sebeş - Turda, cu restricţiile anunţate

Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu a anunţat, luni, într-o conferinţă de presă, că a fost să verifice ce se întâmplă pe Lotul 2 Sebeş-Turda şi, în urma unei discuţii pe care a avut-o cu reprezentanţii CNAIR, marţi după-amiază se va da drumul circulaţiei pe acest segment de autostradă, cu restricţiile anunţate de vineri, şi anume un kilometru unde va fi circulaţie pe o singură bandă. Ministrul a anunţat şi priorităţile în privinţa fondurilor europene, pe segmentul de transporturi, scrie News.ro.

”Astăzi i-am chemat la minister pe cei care se ocupă direct şi care sunt beneficiarii, şi anume CNAIR şi având în vedere că mai sunt câteva lucruri minore, care pot fi terminate până mâine, odată cu finalizarea acestor lucrări, mâine după-amiază se va da drumul pe lotul 2 Sebeş-Turda, cu restricţiile anunţate de vineri, şi anume acel kilometru unde va fi circulaţia pe o singură bandă”, a declarat ministrul.

Sorin Grindeanu a mai spus că doreşte ca ”aceste lucruri să se desfăşoare normal, fără festivisme şi tăieri de panglici”.

”Nu e loc de festivism, datoria statului faţă de cetăţeni este una mare, de 30 de ani. Am făcut lucrurile acestea pe repede-nainte pentru că exista riscul să stăm încă trei, patru, cinci, şase zile cu lucrurile neterminate şi nefolosit acel tronson. Am fost, am verificat personal, am luat toate măsurile de siguranţă şi am discutat cu colegii din minister. Imediat cum sunt finalizate ultimele, care sunt minore, şi pot fi făcute până mâine, acest tronson va fi dat în circulaţie astfel încât de la Sebeş până la Cluj să se poată circula în regim de autostradă, cu acele restricţii”, a mai spus Grindeanu.

Ministrul a mai afirmat că a avut discuţii cu colegii care gestionează fondurile europene din minister.

”Aici avem cele trei bucăţi mari, fostul exerciţiu bugetar, viitorul exerciţiu bugetar şi PNRR. Avem două borne importante până la sfârşitul anului, pe care trebuie să le atingem”, a spus Grindeanu, precizând că îşi propune să se finalizăm discuţiile cu DGRegio, şi să putem să avem acel plan investiţional cu o hotărâre de guvern şi a doua, strategia feroviară, prevăzută în PNRR, respectiv normele de aplicare, care de asemenea trebuie făcute tot prin hotărâre de guvern până la sfîrşitul anului.

Sorin Grindeanu a spus că a primit asigurări de la colegi că la finalul acestei săptămâni va fi finalizată această strategie, astfel încât ce ţine de Ministerul Transporturilor, pe feroviar să fie atins.

Mai jos puteți citi anunțul Ministerul Transporturilor