Sorin Grindeanu, reacție după apariția stenogramelor în dosarul Otopeni: 'Înţeleg că sunt ciufut, nu am anturaj şi nu merg pe combinaţii'

”Înţeleg că sunt ciufut, nu am anturaj şi nu merg pe combinaţii. În inauarie 2022, la vreo 3-4 săptămâni, după ce am venit în funcţia de ministrul al Transporturilor, s-a lansat prima licitaţie pentru spaţii. Până atunci numai poveşti. Am văzut tot felul de zmei din ăştia care au spus cum s-au luptat ei. În inuarie s-a lansat prima oară această lictaţie. A fost pe parcursul anului 2021 un control de la Consiliul Concurenţei. În perioada aceea a fost acelaşi zmeu la Ministreul Transporturilor, care a fost de acord că se poate prelungi cu 3 ani închirierea spaţiilor. Nu am fost de acord, drept dovadă că după ce am venit la Ministerul Transporturilor am cerut reluarea licitaţiei. În acest fel aeroportul castigă mai mulţi bani şi pasagerii au servicii mai bune. Sunt importante aceste 2 componente”, a precizat Grindeanu, conform news.ro.

Ministrul Transporturilor a explicat că nu se cunoaşte cu cei din stenograme.

”Nu îi cunosc, nu am văzut pe nimeni vreodată. Aceste persoane care au fost înregistrate au reuşit prin tot felul de chichiţe să amâne licitaţia şi un proces l-au şi câştigat, o sentinţă care spune că domnii ăştia care sunt operatori au dreptul să participe la procedura prin care se face caietul de sarcini. Noaptea minţii. Suntem în faza în care se va clarifica pe a treia procedură pornită. Sper ca ritmul să fie unul mai rapid asfel încât să avem această licitaţie. Când s-a terminat contractul, în decembrie 2022, aveam decizia pe care domnul fost ministru a acceptat-o, cea cu prelungirea pe trei ani a contractelor de închiriere. Şi aveam două posibilităţi, să prelungim cu două luni contractele sau să închidem până la finalul licitaţiei. Acest lucru însemna că aeroportul pierdea si nu puteai să îţi iei o apă. S-a decis să rămână două luni până la finalul licitaţiei. Suntem în acea fază”, a explicat Grindeanu.