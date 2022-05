Sorin Oprescu în faţa instanţei din Grecia, care l-a eliberat pe cauțiune: Ceea ce am făcut am făcut pentru neamul meu şi fără să ţin cont de rugăminţi politice

Fostul primar general al Capitalei Sorin Oprescu, lăsat în libertate pe cauţiune de instanţa din Grecia care judecă cererea de extrădare în cazul său, a susţinut în faţa instanţei elene că a ajuns să fie condamnat în baza unui denunţ şi în condiţiile în care în România a existat o "euforie" privind trimiterea în judecată a unor politicieni. El s-a prezentat drept un om care a câştigat ca independent mandatul de primar şi a refuzat să "stea în genunchi" şi să asculte de "rugăminţi politice". Oprescu a prezentat şi condiţiile din penitenciarele româneşti, care nu-i permit nici un regim adecvat, nici îngrijiri medicale şi a susţinut că eventualele căi de atac pe care le are la dispoziţie împotriva sentinţei sale vor fi "aprobate post-mortem", anunță news.ro.

"Fiindcă am participat şi am câştigat cursa pentru primar general, în urmă cu 15 ani, ca independent şi nu ca membru de partid, nu am avut stăpân, domnule preşedinte, şi ceea ce am făcut am făcut pentru neamul meu şi fără să ţin seama, cu ghilimelele de rigoare, de rugăminţile politice. Am refuzat, domnule preşedinte, o serie de relaţii (...) Plătesc acum această nesupunere pe care toată viaţa mea am considerat-o că nu poţi face ceva bun pentru oameni stând în genunchi”, a afirmat Oprescu, potrivit unor înregistrări prezentate, marţi seară, de Antena 3.

Oprescu i-a mai spus judecătorului elen că "perioada anilor 2013-2016 se caracterizează, cuvântul-cheie a fost «denunţător» şi toată clasa politică a început să dispară direct în puşcărie".

"Euforia era atât de mare, domnule preşedinte, încât îmi aduc aminte de o afirmaţie, după părerea mea mai mult decât gravă, a preşedintei Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie din România: că judecătorii sunt pe aceeaşi parte a tranşeei cu procurorii şi în felul acesta o perioadă de timp s-a făcut, chipurile, dreptate în România”, a mai spus fostul primar general al Capitalei în faţa completului de judecată din Grecia care a dispus eliberarea sa pe cauţiune.

El i-a mai spus judecătorului grec că a crezut "o clipă că lucrurile s-au schimbat şi că se caută dreptate” în România.

"Dacă dumneavoastră şi onorata mă veţi trimite înapoi, voi fi încarcerat, după care toată lumea se va mira de ce sunt refuzate toate căile de atac pe care le mai am la dispoziţie. Sunt condamnat la 10 ani de zile puşcărie pe un denunţ, unul singur, în care denunţătorul, la rândul lui fiind denunţat, afirmă în faţa completului de judecată următorul lucru: după ce am fost prins de procuratură cu banii de mită a intrat un procuror în camera de interogatoriu şi mi-a spus, citez, dă-l pe goarnă pe primarul general şi pleci acasă. În acel moment a apărut denunţul, pentru acest lucru primesc 10 ani de zile de puşcărie. (...) Eu vreau să vă prezint doar respectuos, să vă spun că în cazul în care dvs. veţi hotărî să mă trimiteţi în România, nu este nicio exagerare, niciuna din căile de atac... probabil că vor fi aprobate post-mortem”, a mai afirmat fostul edil.

Sorin Oprescu s-a plâns şi de condiţiile din penitenciarele din România, arătând că toaletele nu au uşi, iar opt deţinuşi sunt cazaţi într-o cameră de opt metri pătraţi, iar în ceea ce priveşte hrana, deţinuţii au de ales între "cartofi cu cartofi în fiecare zi, orez cu orez”, adică tot ce nu avea voie să mănânce.

Întrebat fiind dacă poate să-şi cumpere mâncare adecvată regimului impus de boala sa, Oprescu a arătat că deţinuţii nu au în România această posibilitate, ci doar să primească pachet de la rude, dar mâncarea nu rezistă mult timp pentru că nu există frigidere.

În ceea ce priveşte relaţia cu medicul din penitenciar, Oprescu a arătat că acesta discută cu deţinuţii de la patru metri şi jumătate şi că îi trimite pe aceştia la spital "în momentul când îşi dă seama că s-ar putea să se stingă bolnavul”.

Magistraţii din Grecia au decis că Sorin Oprescu poate fi eliberat pe cauţiune, iar fostul primar al Capitalei trebuie să plătească suma de 5.000 de euro.