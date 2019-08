Sorina Pintea a găsit NOI PROBLEME la Săpoca: Consiliul de Administrație trăgea chiulul

Condițiile de la Spitalul de Psihiatrie din Buzău sunt bune, a anunțat ministrul Sănății, Sorina Pintea, după ce a efectuat verificări. Ministrul a mai spus că era curățenie în spital și în sala de mese, unde și mâncarea era suficientă.

“Condițiile nu sunt proaste. Deci era suficient de curat, din ce am putut eu să văd ieri, voi merge astăzi la Ojasca și la Nifon, la cele două secții exterioare, pentru ca în general în Secțiile exterioare lucrurile sunt lăsate așa și scăpate de sub control. Uneori, s-ar putea sa nu fie așa. Condițiile sunt relativ bune, sigur mai necesită investiții, dar în principiu, nu”, a spus Sorina Pintea.

Ministrul Sănătății a mai precizat că a verificat și sala de mese, unde la fel, era curățenie, iar mâncarea era suficientă.

„Nu despre asta vorbim în mod deosebit, ci modul în care ne comportam și alegem să ne organizăm activitatea medicală și sa îndeplinim atribuțiile de serviciu”, mai explică ministrul.

Pintea a mai precizat că va verifica modul în care a acționat consiliul de administrație al spitalului din Buzău.

“ Există legislație care spune că acest consiliu se întrunește o dată pe lună sau ori de cate ori este nevoie. Acest consiliu nu s-a întrunit de mai multe ori. Consiliul medical la fel, de două luni nu s-a întrunit. Sunt niște lucruri care puteau fi rezolvate inclusiv in relația cu sindicatul dacă acestea se tranșau acolo unde trebuie. Ministrul Sănătății nu poate sa meargă în fiecare spital din țara, dar Direcțiile de Sănătate Publică au reprezentanți in cadrul Consiliilor de Administrație care se pare că fac multă figurație. Aceste consilii trebuie sa aprobe bugete, planuri de achiziții, sigur, atunci spitalul spune: “Nu am buget”. Deși are, pentru că angajează cheltuieli. Sunt mai multe aspecte pe care le vom verifica concret. Vom începe cu aceste spitale, de măsuri de siguranță, spital de psihiatrie și verificări la modul de funcționare a Consiliului de Administrație, a comitetelor directoare”, a mai anunțat ministrul.

Cinci bolnavi au murit și mai mulți au fost răniți grav de un pacient de la Spitalul de Psihiatrie Săpoca din Buzău. Bărbatul în vârstă de 38 de ani i-a atacat, duminică dimineață, cu un stativ de perfuzii.