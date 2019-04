Sorina Pintea îl laudă pe Liviu Dragnea: 'Mi-a spus-o din prima clipă în care ne-am cunoscut'

Ministrul Sănătăţii, Sorina Pintea, spune că liderul PSD, Liviu Dragnea, îşi doreşte un sistem de sănătate îndreptat spre pacient. "Mi-a spus-o din prima clipă în care ne-am cunoscut (...) Şi atunci domnul preşedinte mi-a spus să găsesc o cale, să văd exact ce se întâmplă în spitale astfel încât să înţelegem şi noi de ce pacientul nu simte, pentru că totuşi alocările bugetare au crescut substanţial", afirmă ea, referitor la controalele neanunţate pe care le face în unităţile sanitare potrivit news.ro.

"Domnul preşedinte (Dragnea - n.r.) îşi doreşte un sistem de sănătate îndreptat spre pacient. Mi-a spus-o din prima clipă în care ne-am cunoscut, lucrând la programul de guvernare 2016, şi pentru că, deşi s-au majorat salariile, au crescut bugetele alocate sănătăţii, Ministerului Sănătăţii şi Casei, lucrul acesta nu se regăseşte la pacient, pacientul nu simte efectiv îmbunătăţirile. Şi atunci domnul preşedinte mi-a spus să găsesc o cale, să văd exact ce se întâmplă în spitale astfel încât să înţelegem şi noi de ce pacientul nu simte, pentru că totuşi alocările bugetare au crescut substanţial", a declarat Sorina Pintea marţi, la Adevărul Live.

Pintea a spus că îi scriu foarte mulţi pacienţi, "oameni simpli care se adresează sistemului şi au probleme".

"Şi atunci hai să spun că nu am fost atât de surprinsă, dar am fost surprinsă pentru că, fiind manager în două spitale, ştiu ce trebuie să facă un manager, ştiu ce trebuie să facă echipa, pentru că managerul singur nu are cum. Şi nu-mi venea să cred că în secolul 21 putem trata pacienţii în felul acesta. Şi aş vrea să vă explic un pic, când vorbim despre act medical nu vorbim doar despre ceea ce face medicul pentru pacient, vorbim despre echipa completă, despre asistenta medicală care îi acordă serviciile de nursing, vorbim despre infirmiera care asigură igiena zonei unde stă pacientul, deci e un act mai complex. Până la urmă, dacă medicul face foarte bine o operaţie, dar pacientul este infectat datorită faptului că nu menţinem igiena, situaţia este compromisă. În primul rând avem de-a face cu trauma pacientului, cu costuri suplimentare pentru a trata o infecţie", a afirmat ministrul Sănătăţii.

Sorina Pintea a reiterat că va mai face controale în spitale.

"Voi merge în aproape toate spitalele. Am fost dezamăgită, dar ştiţi ce m-a dezamăgit cel mai tare? Blazarea. Faptul că da, sigur o să facem, e bine şi aşa, şi ce dacă avem prosoape de material şi nu prosoape de hârtie, aşa cum spun normele? Nu era nicio problemă. Ei, pentru mine astea sunt probleme. Toate aceste lucruri mărunte sunt probleme pentru că îmi dau seama că nu avem o cultură din acest punct de vedere. Nu ne interesează. Spitalul prin excelenţă nu este un mediul steril, dacă nu avem grijă s-a terminat. De aceea voi continua să fac acest lucru, nu am nicio problemă, deşi unii au spus că este un exerciţiu de imagine, nu este, pentru că aceste lucruri sunt constatate inclusiv de media şi puse pe tapet de foarte multe ori. Din păcate, nu se schimbă mare lucru. (...) M-am dus acum într-un spital, mă duc şi peste două săptămâni. Există această posibilitate până când o să ne intre în cap că pornim de jos, de la banalul spălat pe mâini, la curăţenie,la tot ceea ce ţine de siguranţa pacientului, că până la urmă despre asta vorbim, şi apoi vom trece la actul medical şi toate celelalte lucruri", a spus ea.

Pintea consideră că principala problemă ţine de management, spunând că 80 la sută dintre manageri nu au ce căuta în sistem.

"Principala problema pe care eu am identificat-o (...) este managementul. Pentru că până la urmă cei de acolo spun ce faci tu, dacă eşti priceput ca şi manager ştii să duci lucrurile într-o direcţie bună. 80% dintre manageri nu au ce căuta în sistem. Sunt nişte concursuri pe care le-au luat", a afirmat ea.

Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, spune că ministrul Sănătăţii, Sorina Pintea, face controale în spitale după ce el i-a cerut acest lucru, atunci când a fost internat într-o unitate privată.

"M-au acuzat că am fost internat la spital privat. M-am dus după medic, doctorul Cazacu. Am încredere oarbă în el. A avut o intervenţie chirurgicală la Irina pe care puţini oameni din lume au curaj să o facă”, a spus Dragnea.

El a adăugat că, oltean fiind, în spital a întrebat oamenii de sănătate, pe asistente, pe doctori.

„Salariile în privat sunt mai mici cu 20-30% ca la stat. Acuma, curăţenie exemplară, condiţii foarte bune. Nu ştiam, n-am mai fost internat. Şi am vorbit cu dna ministru: e foarte în regulă că noi am mărit salariile, aşa ne-am asumat şi când o să fie sănătate le mai mărim, programul de investiţii în sănătate e uriaş. De ce nu putem să avem curăţenie şi condiţii bune în spitalele de stat? Şi am rugat-o să meargă ziua, noaptea, neanunţat şi să arate ce se întâmplă acolo”, a afirmat liderul PSD.

Ministrul Sănătăţii, Sorina Pintea, a spus, luni, că va reveni în vizite neanunţate în acele spitale pe care le-a vizitat neanunţată şi subliniază că vizitele sale "nu au nicio conotaţie politică, nicio legătură cu imaginea".

"Toate aceste vizite ale mele nu au nicio conotaţie politică, nu au nicio legătură cu imaginea, pur şi simplu m-am săturat să fim arătaţi cu degetul, Ministerul şi ministrul, pentru anumite lucruri care sunt în fişa postului (unor angajaţi din spitale – n.r.). Sistemul suntem noi, fiecare trebuie să avem grijă, să ne facem treaba şi să schimbăm în bine sistemul", a afirmat Sorina Pintea, într-o conferinţă de presă care a avut loc, luni după-amiază, la sediul Spitalului Judeţean de Urgenţă din Ploieşti, una dintre unităţile sanitare unde ministrul a găsit nereguli în timpul unei vizite neanunţate.