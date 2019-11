SOV, atac ACID: 'Dăncilă și Teodorovici, mai deștepți decât tot guvernul chinez la un loc'. Ce sugestii are pentru noul ministru al Finanțelor, Florin Cîțu

Din spatele gratiilor, Sorin Ovidiu Vîntu lansează critici acide la adresa fostului premier Viorica Dăncilă și la adresa fostului ministru al Finanțelor Eugen Teodorovici, cărora le reproșează că nu au preluat sugestiile recomandate de el privind lansarea unei monede digitale. În aceeași postare, Vîntu are câteva recomandări pentru noul ministru al Finanțelor, Florin Cîțu, dar și pentru președintele Consiliului Fiscal Daniel Dăianu.

„Dăncilă și Teodorovici, mai deștepți decât tot guvernul chinez la un loc

Generație, acum aproape doi ani recomandam Guvernului României să lanseze o monedă digitală. Guvernul chinez, fiind net inferior Guvernului Dăncilă, n-a avut ce face și a lansat deja o monedă digitală proprie. Despre avantajele lansării unei monede digitale naționale vă voi explica vouă, convins fiind că voi o să înțelegeți ce avantaje uriașe ar fi avut România. Domnilor guvernanți, încercați să preluați și sugestii din mediul privat. Experiența acumulată permite propunerea unor soluții pe care un funcționar de rând nu le poate gândi.

Domnule ministru al Finanțelor

Mă adresez dumneavoastră direct, întrucât CV-ul apărut public arată că aveți suficientă experiență cât să înțelegeți ca un profesionist sugestiile pe care îndrăznesc să vi le fac și dumneavoastră, tot așa cum am îndrăznit să i le fac și fostului ministru. Dintre acele sugestii a reținut doar capitalizarea CEC, lucru pentru care a obținut deja și aprobarea UE. În condițiile economiei românești de astăzi, cea mai sigură sursă de profit poate proveni din operațiuni financiare de anvergură. Una dintre acestea poate fi reprezentată de capitalizarea datoriilor statului, atât la firmele private cât și la cele de stat. Cu acțiunile astfel dobândite, lansați familii de fonduri închise specializate și cotațile pe bursă. Sunt convins că înțelegeți avantajele uriașe ale unei asemenea operațiuni: creșterea PIB-ului care ne va ajuta să raportăm acel 3% admis de către UE la o sumă mai mare, creșterea capacității de împrumut extern, scăderea dobânzilor la care ne împrumutăm, salvarea de la faliment a mii de firme românești și accesul acestora la finanțare din partea băncilor comerciale, obținerea de cash din listarea produselor pe care le veți accepta în tot felul de rețele de distribuție care vă vor avea ca acționar și din vânzarea acțiunilor de la familiile de fonduri și, nu în ultimul rând, veți genera un uriaș entuziasm în mediul de afaceri românesc, care se va converti într-un incredibil motor de dezvoltare. Cu echipe de specialiști de la BNR, MF și de la firmele care operează în piața de capital, puteți realiza acest lucru în maximum opt luni de la lansarea proiectului.

P.S Pentru a avea efect, capitalizarea CEC trebuie să fie de 10 mld euro. Un miliard vărsat în momentul subscrierii iar restul în șase ani. Doar așa CEC poate deveni play-maker în piața bancară românească. Altfel veți cheltui banii degeaba.

P.P.S Nu privatizați Hidroelectrica!!!

Domnule Daniel Dăianu

Nu mai este nevoie să precizez uriașul respect pe care vi-l port. Primul român care a estimat că trebuiesc disponibilizați cca 400 mii de salariați ai sistemului bugetar am fost eu, publicând pe Facebook un mini pachet de măsuri pe care orice guvern ar trebui să-l ia urgent din perspectiva crizei economice mondiale pe care inclusiv FMI-ul a anunțat-o pentru Europa la început. Când am scris această cifră am făcut un calcul destul de simplu - cei 400 mii înseamnă un cost aproximativ al salariilor de cca 5 mld euro net.

Deci nu mi-a alunecat nici limba și nici pixul, iar dacă veți analiza din această perspectivă impactul celor 5 mld asupra bugetului și nu numai, sunt convins că veți retrage afirmația privitoare la prostia subsemnatului sau a celor care mi-au preluat cifra”, scrie SOV pe Facebook.