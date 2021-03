Specialiștii ONU REVIZUIESC previziunile privind economia globală: SUA sunt la BUTOANE

Economia globală urmează să crească cu 4,7% în acest an datorită unei redresări mai puternice în Statele Unite, arată un raport al U.N. Conference on Trade and Development (UNCTAD), organismul ONU revizuindu-și previziunea anterioară, de 4,3%, relatează Reuters, conform Mediafax.

Citește și: Noi MĂRTURII despre crimele de la spitalul din Sibiu: Angajații ATI mizau pe internații fără aparținător

"Recuperarea globală care a început în al treilea trimestru al anului 2020 este de așteptat să continue până în 2021, deși cu un mare grad de imprvizibilitate, reflectând incertitudini epidemiologice, politice și de coordonare", se arată în raport.

La începutul acestei luni, OCDE și-a revizuit, de asemenea, prognoza de creștere pentru acest an, la 5,6%, de la 4,2%.

Raportul de 22 de pagini al UNCTAD spune că pandemia de COVID-19 va avea consecințe economice de durată care vor necesita sprijin guvernamental continuu, apreciind că principalul risc pentru perspectivele globale este o „revenire greșită la austeritate”.

Raportul estimează că anul trecut a avut loc o scădere de 3,9%, impactulul pandemiei fiind caracterizat ca „exorbitant”, precum și de „distrugerea veniturilor la o scară fără precedent”, persoanele din țările în curs de dezvoltare fiind deosebit de afectate.