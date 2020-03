Spectacolele '& Juliet' şi 'Fiddler on the Roof' au primit cele mai multe nominalizări la Premiile Olivier

Un musical ce reimaginează o tragedie a lui William Shakespeare, "& Juliet", şi o readaptare a unuia dintre cele mai faimoase spectacole din istoria teatrului, "Fiddler on the Roof" au primit, marţi, cele mai multe nominalizări la Premiile Olivier, scrie Variety, potrivit news.ro.

"& Juliet", o readaptare a piesei "Romeo & Juliet", a fost nominalizat la nouă categorii, inclusiv "cel mai bun musical", "cea mai bună actriţă într-un musical" pentru Miriam-Teak Lee şi "cea mai bună coloană sonoră".

"Fiddler on the Roof" are opt nominalizări - pentru "cea mai bună readaptare", "cel mai bun actor" pentru Andy Nyman, şi "cel mai bun regizor" pentru Trevor Nunn.

"Dear Evan Hansen", succesul de pe Broadway care a fost pus în scenă pentru West End, a primit şapte selecţii, inclusiv pentru "cel mai bun musical nou".

"Death of a Salesman", cu Willy Loman, de Marianne Elliott şi Miranda Cromwell, precum şi o nouă versiune a "Rosmersholm", de Henrick Ibsen, au fost piesele cu cele mai multe selecţii, cinci fiecare.

"Death of a Salesman" şi "Rosmersholm" se vor lupta la categoria "cea mai bună readaptare a unei piese". Celelalte două spectacole din această categorie sunt "Cyrano de Bergerac" şi "Present Laughter".

La categoria "cea mai bună piesă nouă" au fost incluse: "A Very Expensive Poison", "The Doctor", "Leopoldstadt" şi "The Ocean at the End of the Lane".

În cursa pentru "cel mai bun musical readaptat" figurează "Fiddler on the Roof" care va concura cu "Evita", "Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat" şi "Mary Poppins".

Competiţia pentru "cel mai bun musical nou" este între "& Juliet" şi "Dear Evan Hansen", alături de "Amelie The Musical" şi "Waitress".

James McAvoy a fost nominalizat la categoria "cel mai bun actor" pentru interpretarea rolului principal din spectacolul "Cyrano de Bergerac". Rivalii săi vor fi: Toby Jones ("Uncle Vanya"), Wendell Pierce ("Death Of A Salesman") şi Andrew Scott ("Present Laughter").

La categoria dedicată actriţelor, Phoebe Waller-Bridge a fost nominalizată alături de Hayley Atwell ("Rosmersholm"), Sharon D Clarke ("Death of a Salesman") şi Juliet Stevenson ("The Doctor").

Ceremonia Olivier Awards, versiunea britanică a premiilor americane Tony, va avea loc la Royal Albert Hall, pe 5 aprilie.