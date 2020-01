Spectacolul de dans contemporan 'Traces', reprezentaţie unică la Teatrul Naţional 'I.L. Caragiale” din Bucureşti'

Spectacolul de dans contemporan „Traces”, creat de coregraful belgian Wim Vandekeybus, va avea o reprezentaţie unică la Teatrul Naţional „I.L. Caragiale” din Bucureşti, pe 9 ianuarie, potrivit news.ro.

Prezentat în premieră mondială, luna trecută, la festivalul Europalia (Belgia), unde România e invitatul de onoare, reprezentaţia de la Bucureşti a spectacolului va marca startul turneului internaţional al companiei Ultima Vez a lui Wim Vandekeybus.

Conceptul lui Vandekeybus abordează o revenire la corp, la reacţia instinctivă, la energia imediată care a dictat ritmul primelor sale spectacole. „Traces” simbolizează explorarea urmelor naturii pe care corpul le-a uitat.

„Muzica are un rol important, fiind inspirată de cea autentică românească, reorchestrată, iar coregrafia este co-creată de dansatori”, a transmis Andreea Căpitănescu, curator al proiectului.

Este pus în scenă cu zece dansatori, cu o coloană sonoră originală realizată de Trixie Whitley, Marc Ribot, Shahzad Ismaily, Ben Perowsky şi Daniel Minsteris.

Compania Ultima Vez a fost fondată în 1986 de coregraful, regizorul de scenă şi cineastul Wim Vandekeybus. De la înfiinţare, Ultima Vez şi-a dezvoltat activităţile în calitate de companie internaţională de dans contemporan cu sediul la Bruxelles.

Wim Vandekeybus s-a născut la Herenthout, pe 30 iunie 1963. După studii liceale, a plecat la Louvain, pentru a studia Psihologia. În 1985, a obţinut o audiţie la celebrul coregraf Jan Fabre care i-a oferit un rol în „The Power of Theatrical Madness”. Un an mai târziu, Vandekeybus a fondat compania Ultima Vez. Primul său spectacol, „What the Body Does Not Remember”, a devenit un succes internaţional.