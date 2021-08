Spectacolul 'Hainele cele noi ale împăratului', în regia Ioanei Petre, va fi prezentat în premieră la Sala Mică a Teatrului ''Ion Creangă'' pe 21 august

Spectacolul ''Hainele cele noi ale împăratului'', regia Ioana Petre, va fi prezentat în premieră la Sala Mică a Teatrului ''Ion Creangă'' pe 21 august, de la ora 10,00, informează un comunicat al instituţiei de cultură conform agerpres..

"O poveste din vechime, aşezată pe un calapod care răspunde aşteptărilor micuţilor spectatori de astăzi, păstrând morala - sau miezul basmului, dar învăluindu-l în straturi de sens profund conectate la actualitatea noastră. Aceasta este structura pe care am urmărit-o atunci când am decis să adaptăm 'Hainele cele noi ale împăratului' - şi aceasta este viziunea pe care am căutat s-o aplicăm în alegerea titlurilor pe care le-am abordat în ultima perioadă. Pentru că experienţa ne-a dovedit că trebuie să ne aplecăm cu mai multă atenţie asupra textelor clasice, asupra acelor opere care au marcat literatura pentru copii şi care păstrează o considerabilă forţă şi vitalitate şi astăzi, la zeci sau sute de ani de la publicare. Ce ne rămâne nouă de făcut este să găsim cheia potrivită pentru lectură - ceea ce nu-i deloc uşor. Dacă am reuşit şi de data aceasta, vă invit să vedeţi", a declarat Gabriel Coveşeanu, managerul Teatrului ''Ion Creangă''.

Cu un scenariu de Radu Crăciun, care presară versuri pline de umor în povestea lui Hans Christian Andersen, spectacolul livrează o întreagă paletă de dungi, buline şi nuanţe fine, dar şi întâmplări nemaiîntâmplate care vor provoca imaginaţia copiilor, precizează organizatorii."Ne-am obişnuit într-atât cu goliciunea aşa-zişilor împăraţi cărora le cedăm responsabilitatea de a ne conduce încât am ajuns să îi tolerăm astfel. Compensăm căutând la rândul nostru imaginea unei iluzorii perfecţiuni, menită să ascundă lipsurile noastre. Spectacolul propune ca Împăratul să fie confruntat şi pune la dispoziţia copiilor un final deschis, aceştia putând decide astfel soarta împărăţiei", a spus regizoarea spectacolului, Ioana Petre.Din distribuţia spectacolului fac parte Vlad Linţă (Împăratul), Carmen Palcu (A-bun / Coco) şi Tudor Morar (A-ham).Următoarea reprezentaţie va avea loc pe 5 septembrie, outdoor, în Amfiteatrul VăraTIC din grădina Casei Eliad, de la ora 18,00.Biletele pentru premiera de la Sala Mică (21 august) şi pentru reprezentaţia outdoor din Amfiteatrul VăraTIC (5 septembrie) au fost puse în vânzare prin reţeaua Entertix şi Myticket. Mai multe detalii se pot obţine de la Casa de Bilete a Teatrului 'Ion Creangă'.