'Spider-Man: No Way Home', primul film din pandemie care a depășit pragul de 1 miliard de dolari în box office-ul global

"Spider-Man: No Way Home" a devenit primul film din epoca pandemiei care a depășit pragul de 1 miliard de dolari în box office-ul global, scrie Reuters

Filmul celor de la Sony a depășit borna într-un interval aproape record de 12 zile, la egalitate cu "Star Wars: The Force Awakens" din 2015, al treilea cel mai rapid film care a atins pragul de un miliard de dolari. Doar "Avengers: Infinity War" și "Avengers: Endgame" au fost mai rapide, în 11 și, respectiv, cinci zile, conform Mediafax.

Este impresionant că "Spider-Man: No Way Home" a reușit să treacă de 1 miliard de dolari în vânzări de bilete la nivel mondial, având în vedere tulpina Omicron, care se răspândește rapid. Acest lucru face ca aventura supereroului Marvel să fie singurul film de la "Star Wars: The Rise of Skywalker" din 2019 care a depășit 1 miliard de dolari la nivel global. Niciun alt film de la Hollywood nu s-a apropiat de aceste venituri de box office în ultimii doi ani.

Înainte de Spider-Man, continuarea James Bond de la MGM "No Time to Die", care a avut încasări de 774 de milioane de dolari la nivel global, a rămas filmul de la Hollywood cu cele mai mari încasări din 2021 și din pandemie. Fiind primul film care a ajuns la 1 miliard de dolari la nivel mondial, "Spider-Man: No Way Home" a luat tronul de la "The Battle at Lake Changjin" din China (902 milioane de dolari), pentru a-și consolida oficial locul de film cu cele mai mari încasări ale anului la nivel mondial. De asemenea, este de remarcat faptul că "No Way Home" a depășit acest record fără a fi difuzat în China, care este în prezent cea mai mare piață cinematografică din lume.

La box office-ul intern, "Spider-Man: No Way Home" a avut un alt weekend dominant, depășind cu mult concurența în timpul unui coridor aglomerat de Crăciun.

Cea mai nouă aventură a "Omului-Păianjen" a adunat 81 de milioane de dolari din 4.336 de cinematografe nord-americane în weekend. Pentru a pune această cifră în perspectivă, doar câteva lansări selecte din era COVID au reușit să genereze o astfel de sumă de bani pe toată durata rulării lor în cinematografe, cu atât mai puțin în al doilea weekend de la lansare. "Spider-Man: No Way Home" a reușit, de asemenea, să facă acest lucru într-o perioadă în care mai multe filme noi - "The Matrix Resurrections", "Sing 2" și "The King's Man", printre altele - au avut premiera la nivel național.

Musicalul animat "Sing 2", produs de Universal și Illumination, a avut cel mai bun start în rândul noilor lansări, debutând pe locul al doilea, cu 23,7 milioane de dolari în weekendul tradițional și 41 de milioane de dolari de miercuri încoace. Este un start mai slab decât "Sing" din 2016, care și-a asigurat un total de 35 de milioane de dolari în trei zile și un total de 54,9 milioane de dolari în cinci zile. Cu toate acestea, nu este un rezultat rău pentru un film care se adresează părinților cu copii mici, într-o perioadă în care publicul a fost deosebit de precaut în ceea ce privește mersul la cinema.

"The Matrix Resurrections", sequel-ul SF al Warner Bros. și Village Roadshow, a căzut pe locul al treilea. Filmul s-a situat semnificativ sub așteptări, adunând 12 milioane de dolari din 3.552 de cinematografe în weekend și 22,5 milioane de dolari începând de miercuri. Filmul este disponibil și pe HBO Max, dar compania nu a furnizat indicatori de audiență digitală.

"The King's Man", de la Disney și 20th Century, a terminat pe locul al patrulea, acumulând doar 6,3 milioane de dolari de pe 3.180 de ecrane în weekend și 10 milioane de dolari de la deschiderea de miercuri. La nivel internațional, prequel-ul din franciza de acțiune "The Kingsman" nu a recuperat prea mult teren. Comedia de spionaj mult amânată, cu Ralph Fiennes în rolul principal, a obținut doar 6,9 milioane de dolari de pe șapte piețe, pentru un total global de 16,9 milioane de dolari.

Criticile favorabile nu au ajutat prea mult remake-ul "West Side Story", care a ajuns pe locul 6 în cel de-al treilea weekend de la lansare, aducând 2,8 milioane de dolari din 2.810 săli. Musicalul regizat de Steven Spielberg a generat 23,9 milioane de dolari pe plan intern de la premiera de la începutul lunii decembrie. Filmul a avut o evoluție lentă în străinătate, obținând până acum doar 12,7 milioane de dolari. La nivel global, "West Side Story", cu un buget de 100 de milioane de dolari, a obținut doar 36,6 milioane de dolari.

"Licorice Pizza" a regizorului Paul Thomas Anderson a adunat 2,32 milioane de dolari sâmbătă și duminică, suficient pentru locul șapte. Până în prezent, filmul MGM și speranța sezonului de premii a generat 3,6 milioane de dolari pe plan intern.