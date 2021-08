Spitalul Judeţean Timişoara va avea secţie specială pentru copiii cu COVID-19, cu 25 de paturi

Spitalul Judeţean Timişoara va pune la dispoziţie 25 de paturi COVID-19 pentru copii, însă, dacă va fi nevoie, numărul paturilor va fi suplimentat până la 50. Managerul unităţii medicale, Raul Pătraşcu, a anunţat că numărul copiilor infectaţi cu coronavirus a început să crească, potrivit news.ro.

”Spitalul Judeţean pune la dispoziţie de zilele acestea 25 de paturi COVID pentru copii, pentru a ne asigura că micuţii au acces la cele mai bune servicii în caz de nevoie, locurile devenind rapid insuficiente la Spitalul Victor Babeş! Încă de la începutul pandemiei, am reuşit să ţinem lucrurile sub control prin muncă, asumare, iniţiativă dar mai ales prin faptul că am lucrar împreună, atât între noi, la Spitalul Judeţean, cât şi cu celelalte spitale şi cu autorităţile locale pentru sănătatea pacienţilor”, a scris pe pagina sa de Facebook, Raul Pătraşcu, managerul Spitalului Judeţean Timişoara.

Pătraşcu anunţă că a discutat despre cazurile de COVID-19 la copii cu reprezentanţi ai DSP şi alţi medici de specialitate.

”Au început din păcate să apară cazuri şi să şi crească numărul lor în rândul copiilor. Ieri am avut o întâlnire cu dr. Flavius Cioca, şeful DSP Timiş, Prof. Univ. Dr. Cristian Oancea, managerul Spitalului V. Babeş şi Prof. Univ. Dr. Mihai Gafencu, directorul medical al Spitalului de Copii Louis Ţurcanu pentru a ne asigura că toţi copiii noştri au acces la servicii de sănătate”, a mai scris Pătraşcu.

Managerul Spitalului Judeţean Timişoara a mai adăugat că numărul paturilor de COVID-19 dedicate copiilor ar putea creşte.

”Astfel, în prima fază, Spitalul Judeţean va crea o zonă Roşie COVID pe secţia de pediatrie Bega, cu 25 de locuri, pentru a prelua cazuri de copii cu COVID şi a scădea presiunea pe Spitalul Victor Babeş. Ulterior, dacă Doamne fereşte va fi nevoie, vom creşte numărul la 50 de paturi pentru copii pozitivi COVID. Vrem să ne asigurăm că orice copil care are nevoie va avea acces la îngrijiri de cea mai înaltă calitate! Dumnezeu să ne ajute să nu fie nevoie dar noi suntem oricum aici!”, a mai scris Pătraşcu.

Potrivit ultimei raportări, în Timiş, rata de infectare cu coronavirus este de 0,54 la mie, iar la Timişoara este 0,58 la o mie de locuitori. Sunt 92 de pacienţi internaţi în spitalele din Timiş, dintre care 22 în Terapie Intensivă.