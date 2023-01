FOTO Sportiv olimpic, ucis în războiul din Ucraina la Bakhmut: avea numai 25 de ani

Un patinator artistic care a reprezentat Ucraina la Jocurile Olimpice de iarnă pentru tineret din 2016 a fost ucis în luptele din Bakhmut, un oraș din regiunea Donbass, în estul țării, a anunțat federația de specialitate, citată de insidethegame, informează Mediafax.

Skate Ukraine a confirmat că Dmytro Sharpar, în vârstă de 25 de ani, a murit luptând împotriva Rusiei.

Deocamdată, nu au apărut alte detalii despre circumstanțele morții sale.

Anton Gerashchenko, un consilier al Ministerului ucrainean de Interne, i-a adus un omagiu lui Sharpar în momentul în care a împărtășit vestea pierderii sale.

"Patinatorul artistic ucrainean Dmytro Sharpar a murit în luptă lângă Bakhmut", a scris el pe Twitter.

"Dmytro a fost un patinator artistic talentat, a concurat la Jocurile Olimpice de tineret.

"El va rămâne pentru totdeauna de 25 de ani.

"RIP, Dmytro".

Sharpar, din Harkov, localitate din nord-estul țării, se calificase pentru Jocurile Olimpice de iarnă pentru tineret din 2016 de la Lillehammer, după ce a terminat pe locul al doilea la Campionatele Ucrainei din 2015.

El a făcut pereche cu Anastasiya Pobizhenko, tot din Kharkiv, și s-a clasat pe locul 10 la perechi la Jocurile Olimpice de tineret.

După cariera sa competițională, Sharpar a patinat în cadrul Grand Circus Ice Show.

Într-o altă postare pe rețelele de socializare, Skate Ukraine a postat imagini din cariera lui Sharpar și a făcut un apel la ajutor pentru familia sa.

"Veșnică amintire eroului, condoleanțe familiei și prietenilor patinatorului artistic", se arată în postarea de pe Facebook.

Alți utilizatori au împărtășit imagini cu lumânări și flori în culorile ucraineene, albastru și galben.

Moartea lui Sharpar vine după ce ministrul ucrainean al sporturilor și președintele Comitetului Național Olimpic, Vadym Guttsait, l-a avertizat pe președintele Comitetului Internațional Olimpic (CIO), Thomas Bach, că atleți olimpici ruși serveau în armata țării.

Guttsait a declarat că acest lucru "ne ucide oamenii din țara noastră și ne distruge infrastructura".

Într-o convorbire video, Guttsait i-a cerut lui Bach să mențină interdicția de participare olimpică a sportivilor ruși în orice calitate la Paris 2024.

Luna trecută, președintele Ucrainei, Volodymyr Zelenskyy, a afirmat că peste 180 de atleți ucraineni au fost deja uciși de la începutul invaziei rusești, în februarie anul trecut.

În timpul unei convorbiri telefonice de miercuri seara cu președintele francez Emmanuel Macron, Zelenskyy îi ceruse acestuia să se asigure că sportivii din Rusia și Belarus nu vor putea concura la Paris 2024, conform insidethegames.

La începutul acestei luni, ministrul ucrainean de externe, Dmytro Kuleba, îi invitase pe administratorii sportivi, inclusiv pe Bach, care a cerut revenirea sportivilor ruși pentru a concura la Paris 2024, să vină să vadă o arenă de hochei pe gheață distrusă de un atac cu rachete.

Arena de hochei pe gheață Altair, din orașul Druzhkivka din regiunea ucraineană Donețk, a fost distrusă de rachetele rusești.

