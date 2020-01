Sportivii medaliaţi la JOT Lausanne 2020 au fost premiaţi de ministrul Tineretului şi Sportului

Ministrul Tineretului şi Sportului, Ionuţ Stroe, i-a premiat, miercuri, la sediul MTS, pe sportivii medaliaţi la ediţia de iarnă a Jocurilor Olimpice de Tineret de la Lausanne şi St. Moritz 2020 se arată într-un comunicat remis News.ro.

Au fost prezenţi cei doi campioni olimpici la monobob, Georgeta Popescu şi Andrei Nica, antrenorul Cezar Popescu, oficiali ai Federaţiei Române de Bob şi Sanie, Sorin Buta - preşedinte şi Sorina Ţicu, antrenor federal, precum şi Cornel Gheorghe, cel care a reprezentat-o pe Ramona Ionel, medaliata cu bronz la patinaj viteză, echipe mixt, internaţional.

"Am spus înainte de Lausanne că sportul românesc are un viitor şi mă bucur că am primit o confirmare solidă. Sunt rezultate extrem de importante pentru sportul românesc, pentru că ne arată că avem tineri valoroşi, cu potenţial, pe care avem datoria să îi creştem şi să-i susţinem. Ei sunt generaţia care va reprezenta România la Jocurile Olimpice de iarnă 2022, este esenţial să avem grijă de ei, să le oferim condiţiile de pregătire de care au nevoie. Toţi ştim ce eforturi uriaşe stau în spatele muncii lor, câte mii de ore de antrenament, faptul că majoritatea dintre cei care practică aceste sporturi de iarnă, dacă nu chiar toţi, se pregătesc în afară pentru că în România nu au unde. Misiunea noastră, a Ministerului Tineretului şi Sportului, este să fim alături de aceştia, să credem în ei şi să-i încurajăm. Evident, fără aportul antrenorilor, al celor ce îi formează pe aceşti sportivi, aceste performanţe nu ar fi posibile, de aceea mulţumirile noastre se adresează atât sportivilor, cât şi antrenorilor. Felicitări şi mult succes pe mai departe!", a declarat Ionuţ Stroe.

În cadrul evenimentului, ministrul Tineretului şi Sportului, Ionuţ Stroe, le-a înmânat sportivilor diplome de merit în semn de recunoaştere, plachete şi buchete de flori.

Jocurile Olimpice de Tineret s-au desfăşurat în perioada 9-21 ianuarie la Lausanne şi St. Moritz, România fiind reprezentată de 35 sportivi.