SRI, explicații pentru Generația Z: pericolele utilizării TikTok. Probleme majore la confidențialitate

Revista SRI, Intelligence, face o analiză pentru ”Generația Z” și arată care sunt pericolele utilizării aplicației TikTok, iar principala problemă este legată de confidențialitatea datelor și posibilitatea manipulării acestora.

”Anul 2020 a consemnat o creștere a popularității aplicației TikTok, în condițiile în care izolarea socială a accentuat nevoia oamenilor de a se reinventa, de a se face cunoscuți sau pur și simplu de a consuma conținut distractiv. TikTok este o aplicație deținută de compania chineză ByteDance, creată cu scopul de a reda și partaja videoclipuri scurte. Lansată în 2017 pentru țările din afara Chinei, popularitatea sa a crescut enorm, în luna septembrie 2021 înregistrând peste 2,6 miliarde de descărcări la nivel global și 1 miliard de utilizatori activi lunar.

Pe teritoriul țării noastre, aplicația a înregistrat, în 2021, peste 4,8 milioane de utilizatori activi, reușind să depășească Instagram la numărul de utilizatori, media de vârstă fiind între 18 și 34 de ani.

Această popularizare rapidă se traduce printr-un potențial enorm de a influența o masă mare de oameni, platforma având ca public țintă o populație tânără, cu un număr semnificativ de minori. TikTok a devenit într-un timp scurt cea mai populară aplicație social media pentru adolescenți.

Cât de sigur este TikTok pentru minori

Generația Z (formată din cei născuți după 1995) este mai prezentă pe TikTok decât pe orice altă aplicație sau platformă social-media, aceasta fiind și cauza care a provocat îngrijorări cu privire la conținutul la care sunt expuși copiii, dar și la securitatea datelor acestora. TikTok ar putea reprezenta, astfel, un spațiu de manifestare a unor fenomene precum hărțuirea cibernetică, trolling, hărțuire sexuală și ar putea provoca adolescenților sentimente de anxietate, din cauza comentariilor negative și a amenințărilor.

O problemă și mai mare vizează confidențialitatea datelor utilizatorilor minori ai aplicației. În 2020, Comisia Federală pentru Comerț a SUA a amendat TikTok cu 5,7 milioane de dolari pentru încălcarea Legii privind protecția confidențialității online a copiilor (COPPA), fiind cea mai mare amendă din istoria SUA aplicată pentru colectarea și vânzarea de date despre copii. Conform unor surse de presă, TikTok nu a reușit să respecte în totalitate obligațiile privind asigurarea protecției minorilor și a colectat date pe care, ulterior, le-a distribuit unor terțe părți, aceste practici încălcând prevederile referitoare la protecția datelor și fiind urmate de sancțiuni sau măsuri. Tot în 2020, platforma a fost amendată de Comisia pentru comunicații din Coreea de Sud pentru că a manipulat greșit datele minorilor. Și în Italia au fost demarate proceduri împotriva TikTok, vizând modul în care sunt prelucrate datele minorilor, existând suspiciuni în privința nerespectării standardelor GDPR. Platforma a fost nevoită să șteargă peste jumătate de milion de conturi ale unor utilizatori cărora nu le-a putut determina vârsta.

Mai mult, în Marea Britanie, o minoră a solicitat deschiderea unui proces împotriva TikTok, compania fiind reclamată în legătură cu modul în care sunt gestionate datele personale ale copiilor.

La data de 14 septembrie 2021, Comisia pentru Protecția Datelor din Irlanda, principala autoritate comunitară de reglementare pentru marile companii din domeniul internetului, a anunțat deschiderea a două investigații în cazul platformei TikTok. Prima dintre acestea se referă la gestionarea datelor copiilor, iar cea de a doua la transferul datelor personale către China, țară care găzduiește compania deținătoare a platformei.

Standardele europene stabilite prin GDPR impun limite de vârstă pentru acordarea consimțământului cu privire la prelucrarea datelor personale. Limita inferioară la nivel european este de 13 ani, deși unele state au hotărât ca aceasta să fie de 16 ani.

În replică, un purtător de cuvânt al TikTok a anunțat că platforma folosește tehnologii de detectare și eliminare a utilizatorilor care nu au vârsta corespunzătoare, iar transferul de date se realizează cu respectarea Clauzelor Contractuale Standard.

Însă, după cum arată portalul electronic techcrunch.com, deținut de compania yahoo!, situația este complicată de lipsa unui acord între UE și China în privința datelor.

Pe fondul îngrijorărilor cu privire la riscurile de expunere a minorilor care au conturi de TikTok la posibile manipulări și abuzuri din partea adulților, compania a decis, la începutul anului 2021, să aplice noi măsuri pentru a face platforma mai sigură și pentru a securiza conturile tuturor utilizatorilor cu vârsta sub 16 ani. Astfel, acești utilizatori vor avea conturile setate implicit ca „Private”, iar funcția „Suggest your account to others” va fi dezactivată automat. De asemenea, utilizatorii minori nu vor mai putea primi comentarii de la persoane necunoscute, iar filmulețele lor nu vor mai putea fi descărcate sau utilizate în aplicațiile „Duet” și „Stitch”. Cu toate acestea, deși vârsta minimă pentru ca un copil să-și poată crea cont pe TikTok este de 13 ani, filtrarea utilizatorilor în funcție de vârstă în momentul înscrierii pe platformă nu poate fi garantată doar prin introducerea anului nașterii.

Riscuri la adresa securității naționale

Utilizatorii s-ar putea întreba cum o aplicație care promovează scurte materiale video ar putea reprezenta o amenințare la adresa securității naționale. Îngrijorările se datorează faptului că TikTok este deținut de compania chineză ByteDance, iar guvernele mai multor țări, printre care și SUA, se tem că aplicația ar putea fi utilizată pentru supravegherea utilizatorilor, cenzura discursurilor politice și dezinformare, acțiuni de natură a afecta democrația.

Însă principala preocupare a autorităților este legată de modul în care colectarea de date realizată de TikTok ar putea influența sistemele naționale de securitate, serviciile și infrastructurile critice, unele țări implementând deja măsuri de securitate. Temerile legate de securitate au determinat fosta Administrație americană să interzică utilizarea aplicațiilor TikTok și WeChat, suspectând că Guvernul chinez ar avea acces la datele vehiculate prin intermediul dispozitivelor pe care sunt instalate, precum și la informațiile confidențiale ale utilizatorilor. Noua administrație a președintelui Joseph Biden a retras ordinul executiv al fostului președinte Trump care urmărea să interzică cele două aplicații. În primele 4 luni ale acestui an TikTok atingea pragul de 73,7 milioane de utilizatori în SUA, iar la sfârșitul lunii septembrie depășise 130 de milioane.

Și Suedia a luat măsuri împotriva aplicației TikTok. Din motive de securitate, radiodifuzorii publici suedezi au interzis personalului folosirea platformei pe telefoanele de serviciu. La sfârșitul lunii iunie a anului trecut, India a luat o hotărâre radicală, interzicând 59 de aplicații chinezești, printre care și TikTok, invocând îngrijorări cu privire la securitatea datelor și la încălcarea vieții private a utilizatorilor. De altfel, experții în securitate cibernetică susțin că aplicația ar putea reprezenta un risc dacă Guvernul Chinei ar forța TikTok să partajeze datele colectate de la utilizatori.

Aplicația prezintă riscuri deoarece utilizatorii pot fi exploatați pentru obținerea informațiilor sensibile. Din acest motiv, tot mai multe state dezbat sau iau măsuri pentru a preîntâmpina potențialele amenințări la adresa securității naționale generate de utilizarea aplicației TikTok.

Italia, Franța, Marea Britanie, Olanda, Danemarca, Suedia, Coreea de Sud, India, Australia și SUA și-au exprimat îngrijorarea în ceea ce privește platforma, prezentată ca un risc la adresa securității naționale.

În 2020 Statele Unite au luat măsuri pentru limitarea accesului la aplicație, solicitând companiilor Google și Apple să pună în aplicare interdicția de a descărca TikTok prin intermediul magazinelor oficiale de aplicații mobile App Store, respectiv Google Store.

Colectarea și păstrarea datelor utilizatorilor

La fel ca în cazul altor platforme social media, pentru a fi utilizată, aplicația solicită permisiunea de a accesa microfonul, camera, galeria foto/ video, contactele, clipboard-ul și serviciul de localizare, unele dintre acestea fiind necesare, altele nu.

TikTok colectează automat datele personale și informații despre acțiunile utilizatorilor pe platformă, precum geolocația, chiar și atunci când aplicația nu este utilizată, adresa IP, istoricul căutărilor pe internet, tipul de telefon și cookie-urile salvate. Mai mult, poate colecta inclusiv datele biometrice ale utilizatorilor, precum amprenta facială și cea vocală. Cu toate acestea, completarea politicilor de securitate, care vizează și colectarea unor astfel de date, s-a realizat după ce, în 2020, TikTok a fost implicată într-un proces colectiv în SUA, cu privire la încălcarea de către aplicație a Legii privind confidențialitatea informațiilor biometrice din Ilinois. Platforma a fost acuzată că a colectat și partajat informații personale și biometrice fără consimțământul utilizatorilor, acțiunea soluționându-se printr-o amendă de 92 de milioane de dolari.

Potrivit unei analize, aplicația TikTok în sine nu se comportă greșit și nu transmite date în mod direct serverelor chineze, dar nu este exclusă posibilitatea ca datele să intre în posesia autorităților chineze pe alte rute care nu pot fi urmărite în mod direct. Neconformități au mai fost identificate și în ceea ce privește lipsa menționării perioadei pentru care sunt stocate datele utilizatorilor sau scopul pentru care sunt colectate aceste date. De asemenea, nu se explică de ce anumite părți din infrastructura aplicației, care permit urmărirea datelor utilizatorilor, sunt ascunse. Lipsa de claritate cu privire la transferul de date către state non-UE, dar și în legătură cu destinația datelor, este investigată la nivelul mai multor țări. Îngrijorări există și în privința stocării datelor utilizatorilor și a entităților care au acces la ele. Deși pe pagina oficială a companiei se precizează că datele cetățenilor americani care utilizează aplicația sunt stocate pe servere din SUA, iar copiile de siguranță în Singapore, deci în afara teritoriului Chinei, politicile de securitate ale aplicației menționează că TikTok poate partaja datele pe care le colectează cu grupul său corporativ, care include și compania-mamă ByteDance”, scrie Intelligence.